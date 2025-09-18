Lagermedarbetare till våra kunder i Borås
AB Effektiv Borås / Montörsjobb / Borås
2025-09-18
Publiceringsdatum2025-09-18
Våra kunder är företag inom lager och logistik med verksamhet i Borås med omnejd. Här blir du en viktig del i logistikkedjan för att säkerställa att kunderna får en smidig och professionell upplevelse.
Vad erbjuder rollen?
I rollen kommer du framför allt att arbeta med plock och pack av varor och vara en viktig del i både in- och utleveransflödet. Hos vissa av våra kunder får du dessutom möjlighet att arbeta i moderna automationslösningar som Autostore, vilket gör arbetet både omväxlande och utvecklande. Truckkörning kan också förekomma som en del av dina dagliga arbetsuppgifter,
Vem är du?
Vi ser gärna att du har viss erfarenhet av lagerarbete eller liknande uppgifter och att du känner dig bekväm med att arbeta i en miljö där både ordning och tempo är viktiga. Truckkort är meriterande men inget krav för tjänsten. Då arbetet kan innebära tyngre lyft är det en fördel om du har en god fysik och trivs med ett praktiskt arbete.
Som person är du ansvarstagande och har lätt för att samarbeta med andra. Du är strukturerad och noggrann i ditt arbetssätt, samtidigt som du är flexibel och kan hantera variationer i arbetsuppgifterna. Din positiva inställning och vilja att bidra gör dig till en viktig del av teamet.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Frida på frida.olander@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Vi har en sportslig attityd mot våra konsulter och erbjuder schyssta villkor samt kollektivavtal. Vi vill ge de bästa förutsättningarna till dig som blir en del av Team Effektiv. Detta har lett till att Effektiv är en attraktiv arbetsgivare, vilket våra konsultundersökningar och våra utmärkelser Årets Rekryteringsföretag samt Årets Karriärföretag är ett bevis på. Företagets värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
För den här tjänsten kommer du att vara anställd via Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period.
