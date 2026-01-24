Lagermedarbetare till vår kund i Köping!
Nexify bemanning & rekrytering AB / Lagerjobb / Köping Visa alla lagerjobb i Köping
2026-01-24
, Kungsör
, Arboga
, Hallstahammar
, Surahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nexify bemanning & rekrytering AB i Köping
, Eskilstuna
, Västerås
, Örebro
, Fagersta
eller i hela Sverige
Vi söker dig som har erfarenhet av lagerarbete eller som är i början av din karriär. Du är noggrann, självständig och trivs med att arbeta i ett högt tempo i en dynamisk miljö. Du har god ordningskänsla och bidrar gärna till ett effektivt och välfungerande lager. Är du redo för en ny utmaning och vill vara med och bidra till en smidig logistik? Då kan detta vara tjänsten för dig!Publiceringsdatum2026-01-24Om tjänsten
Du kommer att arbeta med plock och pack, godsmottagning, orderhantering och andra centrala uppgifter inom lagerverksamheten hos vår kund. Arbetet är varierande och innebär hantering av inkommande och utgående varor, lagerpåfyllnad samt arbete i lager- och affärssystem. Tillsammans med erfarna och engagerade kollegor säkerställer du att lagret fungerar effektivt och att leveranser sker i tid. Tjänsten är både fysisk och tempofylld, vilket passar dig som trivs i en dynamisk och aktiv arbetsmiljö.Dina arbetsuppgifter
Plock och pack av varor enligt order
Godsmottagning och kontroll av inkommande leveranser
Lastning och lossning av gods
Lagerpåfyllnad och inventering
Truckkörning (om behörighet finns)
Registrering av varor i lager-/affärssystem
Säkerställa ordning och struktur på lagret
Följa säkerhetsrutiner och bidra till en effektiv arbetsmiljö
Om dig:
Vi värdesätter personliga egenskaper högt och tror att rätt inställning är nyckeln till framgång. Du trivs i en snabb och dynamisk arbetsmiljö, där du alltid håller hög kvalitet och säkerhet i fokus. Engagemang, arbetsmoral och en positiv inställning är självklarheter för oss, likaså att du är en samarbetande och trevlig kollega. Vi söker en ansvarstagande och lösningsorienterad person som är redo att ta ansvar och bidra till vårt teams framgång.KvalifikationerKörkortskrav
Truckkort A1-4 samt B1-4
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift.
Trivs med att arbeta i ett högt tempo och har ett bra ordningssinne
Arbetstid: Dagtid, två skift
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt kollektivavtal
Start: Omgående, med hänsyn till eventuell uppsägningstid
Övrigt: Du blir anställd hos oss och arbetar hos vår kund, med möjlighet till anställning direkt hos kunden efter inhyrningsperioden.
Vi erbjuder:
En heltidstjänst
Du får även ett förmånligt friskvårdsbidrag
En arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter.
Möjlighet att arbeta för ett av de största företagen i branschen, där säkerhet och kvalitet är i fokus.Om företaget
Nexify är ett bemannings- och rekryteringsföretag med huvudkontor i Mälardalen. Vi har över ett decennium av erfarenhet inom bemanning och logistik, vilket har gett oss en stabil grund att stå på och en djup förståelse för branschens behov.
Vi strävar efter att leverera skräddarsydda och högkvalitativa lösningar för både kunder och kandidater. Vår flexibilitet och lokala förankring gör oss till en smidig och pålitlig samarbetspartner, särskilt inom logistik och produktion.
Med vårt omfattande nätverk och engagemang för att hitta rätt person för rätt uppdrag, kan vi snabbt matcha kundernas behov med de bästa kandidaterna. Vår långa erfarenhet och personliga engagemang säkerställer att vi alltid levererar lösningar som skapar långsiktiga och framgångsrika samarbeten.Så ansöker du
Skicka in din ansökan redan idag, då intervjuer sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller telefon.
Vi använder Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de kandidater vi överväger inte har en bakgrund som strider mot Nexifys värdegrund.
För oss är en trygg arbetsmiljö av största vikt, och vi har därför nolltolerans mot alkohol och droger. För att säkerställa att våra policys följs kan det komma att genomföras alkohol- och drogtester både innan och under anställningen.
Välkommen till Nexify, där vi skapar framgång tillsammans! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7109199-1806266". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nexify bemanning & rekrytering AB
(org.nr 559499-5895), https://www.jobb.nexify.nu
Stora Gatan 8 (visa karta
)
731 30 KÖPING Arbetsplats
Nexify Jobbnummer
9702850