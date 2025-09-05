Lagermedarbetare till vår driftsupport
2025-09-05
Om tjänsten
Rollen är en supporterande funktion som arbetar med att hantera avvikelser, förbättringar, effektiviseringar och analysera rotorsaker när något inte följer våra etablerade standarder. Vi strävar efter att ständigt förbättra och kvalitetssäkra våra processer, vilket innebär att vi noggrant går igenom varje avvikelse, identifierar orsaken och föreslår åtgärder för att förebygga att det händer igen. Målet är att minska antalet avvikelser över tid genom att utveckla tydligare rutiner, förbättra processer och sprida relevant information i organisationen.
I tjänsten ingår också att du har löpande kommunikation med andra team inom drift och logistik samt vid behov direktkontakt med kunder. Du kommer därmed fungera som en viktig länk mellan kundservice, lager och övriga stödfunktioner.
Om dig:
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är analytisk, tålmodig och har ett intresse för att analysera problem och avvikelser och hitta rotorsaken till problem. Du är en bra teamspelare som trivs bra att arbeta i grupp där vi hjälps åt att lyckas. Att visa engagemang och att vilja utvecklas är en av dina styrkor.
Krav för denna tjänst:
• Tidigare yrkeserfarenhet inom lager och logistik
• Goda kunskaper i svenska
• Meriterande med truckkort
• Svenska i tal och skrift
Sist men inte minst, delar du våra värderingar; att vilja mer, ta ansvar och spela för laget.Om företaget
Shelfless Sverige är ett tredjepartslogistikföretag (3PL) vilket betyder att vi hanterar hela logistikflödet åt våra kunder. Våra kunder är främst e-handelsföretag vilket gör att vi har höga krav på vår service. Vi sätter alltid kunden i första rum och lever efter mottot: Vi älskar våra kunder.
Praktisk information:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med en inledande provanställning på 6 månader. Vi arbetar dagtid, kl 08-17, måndagar-fredagar. Tillträde sker enligt överenskommelse med önskvärd start i september/oktober. Arbetet är stationerat i Rosersberg. Lön sätts efter branschvana, vi är anslutna till Transportavtalet.
Vi arbetar löpande med urvalet och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du frågor kring rekryteringsprocessen är du välkommen att höra av dig på mail till: josefin.filipsson@bring.com
. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Rasmus Eriksen på rasmus.eriksen@bring.com
. Observera att inga ansökningar tas emot via mail, enbart frågor kring tjänsten. Sista ansökningsdag är 29 september.
Vi förbehåller oss rätten att utföra bakgrundskontroller på slutkandidater. Vi har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen in med din ansökan, vi ser fram emot att träffa just dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Shelfless Sverige AB
(org.nr 556833-0756), https://shelfless.se Arbetsplats
Shelfless Jobbnummer
9493961