Lagermedarbetare till titanindustrin
Titanium Gateway AB / Lagerjobb / Järfälla Visa alla lagerjobb i Järfälla
2025-12-22
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Titanium Gateway AB i Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i nybyggda lokaler och bli nästa pusselbit i vår tillväxtresa? Lagerarbetet hos TITANIUM GATEWAY är inget traditionellt plocklager - det är ett arbete inom metallindustrin där precision, kvalitet och ansvar står i centrum.
Om rollen
Som lagermedarbetare hos oss arbetar du med hantering av titanprodukter såsom plåt, stång och rör. Du har ett helhetsansvar för att godset flödar säkert och effektivt genom lagret - från inleverans till leverans till kund. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor och ställer krav på noggrannhet och säkerhet.
När tempot ökar och nya utmaningar uppstår behåller du lugnet, arbetar lösningsorienterat och tar ansvar för ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är en lagspelare med vilja att lära, utvecklas och bidra till ett positivt och professionellt arbetsklimat. Hos oss blir du aldrig en bricka i mängden, utan en nyckelspelare vars arbete verkligen betyder något och en viktig del av vårt tighta team. Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Mottagning och kvalitetskontroll av titanprodukter
Materialhantering och emballering
Leveransförberedelser och fraktbokning
Kapning av stänger
Truckkörning
Inventering och påfyllning
Bidra till ordning och säkerhet
Säkerställa bästa möjliga kundupplevelse Kravprofil för detta jobb
Har 2-3 års erfarenhet av lager/logistik, gärna inom industri
Har truckkort B1 och B-körkort
Behärskar svenska och engelska flytande i både skrift och tal
Är strukturerad, pålitlig och har god fysik
Vill utvecklas långsiktigt i en seriös och kvalitetsdriven arbetsmiljö
Lagspelare med god kommunikationsförmåga
God datavana
Vi erbjuder:
Ett växande företag med tydligt fokus på kvalitet
Långsiktig tjänst med möjlighet att växa
Arbetstid: Mån-fre 07:00-16:00
Placering: Järfälla
Intervjuer sker löpande - sök redan idag och ta nästa steg i din karriär!
Vi sköter rekryteringen internt och undanber oss vänligen kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
E-post: recruitment@titanium-gateway.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Titanium Gateway AB
(org.nr 556973-7413), http://www.titanium-gateway.com
Allmänningsvägen 59 (visa karta
)
176 78 JÄRFÄLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Järfälla Jobbnummer
9660778