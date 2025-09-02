Lagermedarbetare Till Teledyne Flir!
2025-09-02
Vill du vara en nyckelspelare i Teledyne FLIRS logistikflöde och säkerställa att deras produkter når rätt plats i rätt tid? Hos Teleduyne FLIR får du en viktig roll i att optimera lagerhanteringen och bidra till en effektiv produktion.
OM TJÄNSTEN
Teledyne FLIR Systems är världsledande inom sitt område och de växer som bolag. De arbetar med den senaste tekniken genom de högteknologiska värmekamerorna som både utvecklas och produceras på bolaget. I den här rollen passar du som har ett stort intresse för teknik och som vill utvecklas på ett företag i framkant.
Du blir en del av ett häftigt bolag där det produceras allt från säkerhetskameror till drönare. I rollen får du chans att lära känna en stor del av Teledyne FLIR då du kommer samarbeta med flera avdelningar. Läs mer om Teledyne FLIR på deras hemsida.
Som lagermedarbetare är du central i Teledyne FLIRS logistikkedja. Du kommer vara ansvarig för flödet av material från mottagning till leverans och produktion. Du säkerställer ordning och reda på lagret och bidrar aktivt till en smidig och effektiv verksamhet.
Du erbjuds
• Interna utbildningar där du har möjlighet att utvecklas inom din roll.
• En långsiktig roll med goda utvecklingsmöjligheter.
• Du kommer att bli aktuell för rollen som konsult
Dina arbetsuppgifter
Rollen som lagermedarbetare innebär att ansvara för mottagning, lagring och distribution av material för att säkerställa ett effektivt produktionsflöde.
Du kommer bland annat att:
• Packa upp och ta emot inkommande material.
• Lagerlägga material samt plocka produktionsordrar.
• Kontinuerligt säkerställa korrekt lagersaldo.
• Samarbeta med interna avdelningar, exempelvis produktionen.
• Delta i arbetet med löpande förbättringar av processer.
• Utföra administrativa uppgifter relaterade till lagret.
• Hantera tunga lyft vid behov.
VI SÖKER DIG SOM
• Har flytande kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska.
• Har ett giltigt truckkort.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av SAP.
• Erfarenhet av materialhantering.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam.
• Social.
• Ordningsam.
• Ansvarstagande.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
