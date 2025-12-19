Lagermedarbetare till Svenska Elkedjan Anderstorp
2025-12-19
Svenska Elkedjan söker en engagerad och ansvarstagande lagermedarbetare till vårt centrallager i Anderstorp. Hos oss blir du en viktig del av ett sammansvetsat team som tillsammans säkerställer att våra medlemmar och kunder får rätt produkter i rätt tid.
Vi är en entreprenörsdriven organisation med korta beslutsvägar och stark laganda. För oss är samarbete, engagemang, glädje, respekt och ansvar avgörande för att lyckas - både i det dagliga arbetet och i vår fortsatta utveckling.
Trivs du med ett fysiskt arbete i högt tempo och vill arbeta i en stabil verksamhet med lång erfarenhet inom elbranschen? Då kan detta vara jobbet för dig.
Om rollen
Som lagermedarbetare arbetar du med den dagliga driften av vårt centrallager. Du hanterar inkommande och utgående gods, arbetar i lagerhanteringssystem och bidrar till att lagret är välorganiserat, säkert och effektivt. Rollen kräver noggrannhet, ansvar och ett gott samarbete med kollegor.Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
Ta emot, kontrollera och registrera inkommande gods
Plocka, packa och leverera utgående varor
Arbeta i lagerhanteringssystem och med grundläggande datorstöd
Truckkörning
Säkerställa ordning och struktur på lagerytor
Följa arbetsmiljö- och säkerhetsrutiner
Delta i skiftarbete
Bidra till ett positivt och effektivt arbetsklimat
Vi söker dig som
Är van att arbeta i högt tempo
Har grundläggande datorkunskaper
Har erfarenhet av lager- eller logistikarbete
Har erfarenhet av lagerhanteringssystem
Har truckkort A1-A4, B1-B4, D1
Har god kännedom om arbetsmiljö- och säkerhetsrutiner
Behärskar svenska i tal och skrift
Är strukturerad, noggrann och pålitlig
Är stresstålig och lösningsorienterad
Är samarbetsvillig, engagerad och bidrar till en god stämning
Om anställningen
Anställningsform: Tillsvidare (inleds med provanställning)
Arbetstid: Måndag - torsdag 09.00 - 18.00 och fredag 07.00 - 16.00
Placering: Anderstorp
Tillträde: Enligt överenskommelse
Om Svenska Elkedjan
Elkedjan grundades 1966 och är idag en av Sveriges största kedjor för elinstallatörer. Vi arbetar med både proffs- och privatkunder och erbjuder kompletta lösningar inom analys, konsultation, installation och service. Elkedjan finns på cirka 190 platser med över 1 700 medarbetare runt om i landet. Vårt kedjekontor och centrallager är beläget i Anderstorp, där cirka 67 medarbetare arbetar i olika funktioner.
Ansökan och urval
I denna rekrytering samarbetar vi med Qliwa Management AB och frågor om rekryteringsprocessen ställs till Filip Wihrén Andersson på telefonnummer 070 883 6116. Frågor om tjänsten och tjänstens innehåll ställs till Joanne Borg på telefonnummer 0371-193 04
Ansökan skickar du till filip@qliwa.se
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: filip@qliwa.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Qliwa Health AB
(org.nr 556948-2614)
Idrottsvägen 7 (visa karta
)
334 33 ANDERSTORP Arbetsplats
Svenska Elkedjan Jobbnummer
9657945