Lagermedarbetare till Stigamo - Heltid
2026-01-14
Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Autostore
Truckkörning
Orderplock
Arbetstider
Det gäller att man är flexibel när det kommer till arbetstiderna. Arbetstiderna kan vara både dagtid och kvällstid.
08:00-17:00
14:30-23:30
Tjänsten beräknas starta omgående.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Godkänd gymnasieexamen
Ej förekommer i belastningsregistret
Pratar svenska, både i tal & skrift
Truckkort
LagererfarenhetProfil
Har god fysik och som trivs med att arbeta med kroppen.
Har ett gott sinne för ordning och noggrannhet.
Trivs med att arbeta i högt tempo
Du har en bra inställning, attityd och är snabblärd.
Förmåner
Våra medarbetare flexibel löneutbetalning genom Cappy. En frivillig förmån som ger dig möjligheten att när som helst mellan ordinarie lönedagar själv göra uttag från din intjänade lön.
Flexibel schemaläggning.
OM OSS
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla.Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat.
ANSÖKAN
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen!
