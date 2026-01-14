Lagermedarbetare till Stigamo - Heltid

Jobandtalent Sweden AB / Lagerjobb / Jönköping
2026-01-14


Publiceringsdatum
2026-01-14

Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:

Autostore

Truckkörning

Orderplock

Arbetstider
Det gäller att man är flexibel när det kommer till arbetstiderna. Arbetstiderna kan vara både dagtid och kvällstid.

08:00-17:00

14:30-23:30

Tjänsten beräknas starta omgående.

Kvalifikationer
Vi söker dig som:

Godkänd gymnasieexamen

Ej förekommer i belastningsregistret

Pratar svenska, både i tal & skrift

Truckkort

Lagererfarenhet

Profil
Har god fysik och som trivs med att arbeta med kroppen.

Har ett gott sinne för ordning och noggrannhet.

Trivs med att arbeta i högt tempo

Du har en bra inställning, attityd och är snabblärd.

Förmåner
Våra medarbetare flexibel löneutbetalning genom Cappy. En frivillig förmån som ger dig möjligheten att när som helst mellan ordinarie lönedagar själv göra uttag från din intjänade lön.

Flexibel schemaläggning.

OM OSS
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla.Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat.
ANSÖKAN
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7050420-1788862".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jobandtalent Sweden AB (org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Östra Storgatan 9 (visa karta)
553 21  JÖNKÖPING

Arbetsplats
Job&Talent

Jobbnummer
9683841

