Lagermedarbetare till Rosersberg!
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2025-10-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-27Om företaget
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering - och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer - i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.seArbetsuppgifter
Är du en noggrann och positiv person med erfarenhet från lagerarbete? Då kan du vara den vi söker!
Vi letar efter en engagerad medarbetare som vill vara med och bidra till företagets framgång. Arbetsuppgifterna består främst av plock och pack, så du bör ha god ordning, vara effektiv och ha ett öga för detaljer. Du är van vid att arbeta i högt tempo och trivs med att vara aktiv under arbetsdagen.
Vi söker dig som:
• Har tidigare erfarenhet av lagerarbete.
• Är trevlig, hjälpsam och har en positiv inställning.
• Gillar att arbeta både självständigt och i team.
• Är noggrann och strukturerad.
Meriterande för tjänsten är om du jobbat med pick by voice.Så ansöker du
Är du den vi söker? Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, vilket innebär att vi kallar in kandidater till intervju under hela ansökningsperioden. Så vänta inte, ansök via vår hemsida www.clockworkpeople.se
så snart som möjligt.
För frågor, kontakta Emma Degerfeldt på emma.degerfeldt@clwork.se
.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "17612". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325), http://www.clockworkpersonal.se Arbetsplats
Clockwork Stockholm AB Kontakt
Emma Degerfeldt emma.degerfeldt@clwork.se Jobbnummer
9576506