Lagermedarbetare till Mio Ludvika
2026-03-10
Mio söker alltid de bästa medarbetarna. Varje dag strävar vi efter att tillsammans skapa en kundupplevelse i världsklass och ta nya steg mot vår vision - att 2030 vara störst i Sverige på möbler och finnas i varje rum, i varje hem. Vi vet att stolta medarbetare som trivs i sitt arbete gör skillnad för både kollegor och kunder. Därför erbjuder vi en arbetsplats där laganda, passion, affärsmässighet och kunskap är våra ledstjärnor. Med tydligt ledarskap, gemensamma mål och stort individuellt ansvar skapar vi tillsammans framtidens Mio - en plats där både människor och idéer får växa.
Brinner du för att ge service i världsklass? Gillar du att göra kundens dag lite bättre och bidra till ett välfungerande lager där struktur och laganda står i centrum? Då kan du vara vår nästa Lagermedarbetare!
Hos Mio får du arbeta i en stimulerande miljö med varierande uppgifter där initiativ och utveckling uppmuntras.
Tillsammans med engagerade kollegor skapar du minnesvärda upplevelser och kundmöten - varje dag.
Om rollen
Som Lagermedarbetare är du en viktig del av butikens dagliga drift. Du arbetar nära både kunder och kollegor och ser till att varor hanteras, levereras och presenteras på ett effektivt och serviceinriktat sätt. Med fokus på struktur, samarbete och kundbemötande bidrar du till att lagret fungerar smidigt och att varje kund får en positiv upplevelse.Publiceringsdatum2026-03-10Arbetsuppgifter
- Hantera varuutlämning till kund med hög service och omtanke
- Ta emot gods, hålla ordning på lagerytor och säkerställa lagerstruktur
- Arbeta med lagerstyrning och inventering enligt riktlinjer och systemstöd
- Montera och placera varor i butik i samråd med säljteamet
- Rapportera transportskador och reklamationer enligt rutiner
- Bidra till ett positivt arbetsklimat samtidigt som du följer säkerhetsrutiner och arbetar ergonomiskt med rätt skyddsutrustning.
- Vid behov kan arbetsuppgifter som kassahantering, varupåfyllning i butik och plock till e-handelsbeställningar förekomma.
Vi söker dig som
- Har god fysisk förmåga och trivs med ett aktivt arbete
- Är serviceinriktad, ansvarstagande och lösningsorienterad
- Bidrar med positiv energi och laganda
- Har erfarenhet av lagerarbete i kundnära miljö (meriterande men inget krav)
Tjänsten
Tillsvidareanställning på deltid, inleds med provanställning i 6 månader.
Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstider inkluderar kvällar och helger.
Rekrytering
Urval sker löpande. I processen används arbetspsykologiska tester (MAP och Matrigma). En bakgrundskontroll genomförs i slutet av rekryteringsprocessen för den kandidat som går vidare till slutskedet.
Mio är en av Sveriges ledande möbel- och inredningskedjor. Vårt syfte är att hjälpa alla att skapa sitt drömhem - från första bostaden och genom hela livet. Med inspiration, kunskap och ett starkt sortiment vill vi möblera och inreda Sverige. Mio är en integrerad kedja som kännetecknas av stolthet, affärsmässighet och passion som vi beskriver med värdeorden laget, affärsmässighet, passion och kunskap. I över 60 år har Mio utvecklats och växt tillsammans med våra kunder. Vår resa framåt leds av en tydlig vision: att 2030 vara störst i Sverige på möbler och finnas i varje rum, i varje hem.
