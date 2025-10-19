Lagermedarbetare till matgrossist
2025-10-19
Vi är matgrossist som vänder oss till restauranger och butiker.
Vi söker nu Fem lagermedarbetare.Publiceringsdatum2025-10-19Dina arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgiftter:
Packa/Lasta varor
Hantera leveranser.
Sortera varor
Köra leveransKvalifikationer
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från arbete hos matgrossist.
Sinne för ordning och reda.Dina personliga egenskaper
• utåtriktad och lyhörd
• van att arbeta i högt arbetstempo och är stresstålig men ändå noggrann
• van att ha många bollar i luften samtidigt och kan ändå prioritera
• serviceminded
• ha lätt för att lära nytt och att se samband
• inte vara rädd för att hjälpa till där det behövs på vår arbetsplats. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: info@aktradehouse.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A och k export och import AB
(org.nr 556992-9457)
Silovägen 3 (visa karta
)
136 50 JORDBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ak Trade House Jobbnummer
9563644