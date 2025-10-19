Lagermedarbetare till matgrossist

A och K Export och Import AB / Lagerjobb / Haninge
2025-10-19


Vi är matgrossist som vänder oss till restauranger och butiker.
Vi söker nu Fem lagermedarbetare.

Publiceringsdatum
2025-10-19

Dina arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgiftter:
Packa/Lasta varor
Hantera leveranser.
Sortera varor
Köra leverans

Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från arbete hos matgrossist.
Sinne för ordning och reda.

Dina personliga egenskaper
• utåtriktad och lyhörd
• van att arbeta i högt arbetstempo och är stresstålig men ändå noggrann
• van att ha många bollar i luften samtidigt och kan ändå prioritera
• serviceminded
• ha lätt för att lära nytt och att se samband
• inte vara rädd för att hjälpa till där det behövs på vår arbetsplats.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: info@aktradehouse.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
A och k export och import AB (org.nr 556992-9457)
Silovägen 3 (visa karta)
136 50  JORDBRO

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Ak Trade House

Jobbnummer
9563644

