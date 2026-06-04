Lagermedarbetare till Logistikcentrum
Ahlsell Sverige AB / Lagerjobb / Hallsberg Visa alla lagerjobb i Hallsberg
2026-06-04
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På Logistikcentrum möts du av en varm kultur, du kan vara dig själv och använda just dina styrkor. Hos oss finns möjlighet att utvecklas, påverka och ha roligt på jobbet med fantastiska kollegor!
Tillsammans bedriver vi logistik i världsklass!
Om jobbet som Lagermedarbetare
Ahlsells logistikcentrum i Hallsberg är en viktig funktion för att vi ska kunna leverera våra produkter i tid och uppnå kundnöjdhet. För oss är varje unik medarbetares bidrag i denna kedja viktig. På vårt lager kan du jobba med allt från plock med truck eller i vårt automationslager, utlastning till transporterna, hantera ankommande gods eller jobba med vår e-handel. Vi erbjuder en bredd av roller och utvecklingsmöjligheter och det finns goda chanser för dig att testa på olika avdelningar eller, om du är intresserad av det, söka andra spännande tjänster hos oss!
På Logistikcentrum jobbar du tillsammans med hundratals kollegor, men i ett mindre team med tydliga mål i fokus. Gemenskap är viktigt för oss, och det finns alltid någon att snacka med eller ta hjälp av. På Ahlsell arbetar vi aktivt och på olika sätt med att engagera våra medarbetare i hur vi kan utvecklas. Har du idéer och tankar kring hur vi kan göra saker annorlunda och ännu bättre? - Då lyssnar vi.
Har du svårt att ta dig till vårt Logistikcentrum i Hallsberg? Vi erbjuder alla våra medarbetare möjlighet att åka med vår egna buss från flera hållplatser i Örebro/Kumla direkt till Logistikcentrum för en förmånlig summa.
Är du den vi söker?
En checklista för att kunna jobba som lagermedarbetare hos oss
jag har ett truckkort med behörighet A 1-4 samt B 1-4 alternativt planerar att ta ett truckkort innan eventuell jobbstart hos oss
jag har en pågående eller avslutad gymnasieutbildning alternativt relevant arbetslivserfarenhet för lagerjobb
jag har fyllt 18 år samt behärskar det svenska språket i tal och skrift på en grundläggande nivå
För att trivas hos oss ser vi att du gillar att samarbeta tillsammans med andra för att nå våra uppsatta mål. Att ditt arbete kommer till nytta för dina kollegor och våra kunder är för dig motiverande och en källa till engagemang. Arbetet hos oss på Logistikcentrum präglas ofta av tidspress och kan under vissa perioder öka i intensitet. I dessa stunder har du förmågan att vara systematisk, effektiv och inte tappa fokus på leverans av god kvalité och ett hållbart arbetssätt.
Gillar du liv och rörelse och är lösningsorienterad, kommer du trivas i vår lagerverksamhet!
Därför ska du välja Ahlsell
Vi har sedan starten vuxit oss stora, idag är vi marknadsledande, men behållit vår entreprenörsanda. Hos oss säljer du inte bara produkter, du erbjuder också våra kunder effektiva logistiklösningar och tjänster som skapar värde i deras processer. Här blir du en del av Sveriges största säljorganisation. Vi får ofta höra att vi är vänliga och tillmötesgående, det gör oss stolta. Vi tar vår position på allvar och arbetar för att bidra till att göra det enklare att bygga ett bättre och mer hållbart samhälle.
Våra medarbetare beskriver Ahlsell som en arbetsplats där samarbetet och teamkänslan med kollegor är stark. Vi har en arbetskultur som kännetecknas av tillit och öppenhet. För oss är det viktigt att ta tillvarata på våra medarbetares olikheter och vi vill verka för en inkluderande kultur där du kan vara dig själv. Det finns stora möjligheter att utvecklas och växa inom Ahlsell – du påverkar din egen väg framåt.
Läs mer om vad det innebär att jobba på Ahlsell - https://cms-ahlsell-se.test.azure.ahlsell.com/om-ahlsell/jobba-hos-oss/
Vad händer nu?
Skicka in din ansökan så snart du kan, då vi rekryterar löpande, dock senast 14/6. Just nu söker vi personal för visstidsanställningar som kan börja jobba omgående, hela sommaren och även är intresserade av jobb till hösten.
På Ahlsell arbetar vi med kompetensbaserad rekrytering och vill att Ahlsell ska spegla våra kunder och samhälle. Därför strävar vi efter att anställa nya kollegor med olika bakgrund, kompetenser, kunskap och erfarenhet. Vi vill ge dig en snabb, rättvis och objektiv ansökningsprocess. Därför samarbetar vi med Tengai – som erbjuder en personlig och engagerande intervju på ca 20 minuter. Är du kvalificerad för rollen får du en inbjudan till Tengai där du får möta en digital avatar i en standardiserad intervju, fri från påverkan av ålder, kön eller bakgrund. Tengai är fullt kompatibel med både EU:s AI-förordning och GDPR, vilket ger dig en trygg och transparent upplevelse. Håll utkik efter mejlet med din inbjudan och gör gärna intervjun så snart du kan.
Har du frågor om hur det är att jobba hos oss eller om vår rekryteringsprocess? Tveka inte att höra av dig till mailto:Jobbap%C3%A5LC@ahlsell.se
Varmt välkommen att söka till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ahlsell Sverige AB
(org.nr 556012-9206), https://www.ahlsell.se/
694 81 HALLSBERG Jobbnummer
9948867