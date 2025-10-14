Lagermedarbetare till Lely Center
Eterni Sweden AB / Lagerjobb / Lidköping Visa alla lagerjobb i Lidköping
2025-10-14
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Lidköping
, Vara
, Skövde
, Falköping
, Herrljunga
eller i hela Sverige
LAGERMEDARBETARE TILL LELY CENTER
Vill du vara en del av ett sammansvetsat team i en växande serviceorganisation inom jordbrukssektorn - och samtidigt arbeta brett med logistik, lager och administration? Då kan detta vara rollen för dig!Publiceringsdatum2025-10-14Arbetsuppgifter
I rollen som lagermedarbetare kommer du att arbeta med varierande uppgifter inom logistik och lager. Du ansvarar för orderplock och säker hantering av både inkommande och utgående leveranser. Truckkörning är en naturlig del av din vardag, och du ser till att allt gods hanteras effektivt och korrekt. Utöver det operativa arbetet ingår även administrativa uppgifter - du registrerar och dokumenterar leveranser samt bidrar till att hela flödet fungerar smidigt. I din roll som lagerarbetare kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära: Orderplock
Hantering av inkommande och utgående leveranser
Truckkörning
Administration
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi tror att du som söker har erfarenhet av lagerarbete eller liknande arbetsuppgifter. Du är en driven och noggrann person som trivs med att arbeta med varierande arbetsuppgifter. Vidare ser vi att du är en god lagspelare med hög arbetsmoral, är självgående och flexibel. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Viktigt för tjänsten är: Truckkort
God datakunskaper
En lagspelare
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som lagermedarbetare är ett konsultuppdrag på heltid där du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos Lely center. Arbetstiderna är förlagda på dagtid och för rätt person finns goda möjligheter till att därefter gå över till en anställning hos Lely.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via mejl behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.lely.com/se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lely Sverige Aktiebolag Kontakt
Amanda Olsson amanda.olsson@eterni.se Jobbnummer
9556219