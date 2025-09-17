Lagermedarbetare till ledande IT-säkerhetsföretag
2025-09-17
Vill du arbeta i en högteknologisk miljö där kvalitet, säkerhet och precision står i fokus och samtidigt bidra till att stärka Sveriges och EU:s digitala säkerhet? Läs mer nedan och ansök redan idag, då vi går igenom ansökningar löpande!
OM TJÄNSTEN
Academic Work söker för vår kunds räkning en Lagermedarbetare. Uppdraget är på heltid och sträcker initialt till årsskiftet med chans till förlängning. Vår kund är en framstående leverantör av certifierade IT-säkerhetsprodukter.
Detta är ett konsultuppdrag där du kommer att vara anställd hos Academic Work och arbeta som konsult hos vår kund. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
Dina arbetsuppgifter
Som Lagermedarbetare blir du en viktig del av lager- och produktionsflödet. Rollen innebär tillverkning och installation av hård- och mjukvara och säkerställa markering av etiketter på orders.
Ingen tidigare erfarenhet krävs - du får instruktioner och stödet på plats. Det viktiga är din förmåga att vara noggrann och detaljrik i ditt arbetssätt.
VI SÖKER DIG SOM
• Har svenskt medborgarskap
• Har mycket goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift, då det används i det dagliga arbetet
• Har ett tekniskt intresse
• Har avslutad gymnasieexamen
Det är meriterande om du:
• Har arbetslivserfarenhet av ett praktiskt arbete sedan tidigare så som lager, montör eller annat vi bedömer likvärdigt
Vid en eventuell anställning kommer en bakgrundskontroll genomföras. Vid en anställning krävs en godkänd bakgrundskontroll.
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är noggrann, strukturerad och lösningsorienterad som person. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team. Vidare är du ansvarsfull, pålitlig och med ett engagemang att utveckla och lära dig längst vägen.
Övrig information:
• Start: Slutet av oktober
• Omfattning: Heltid
• Uppdrag: Initialt till årsskiftet
• Arbetstider: 07:00-16:00
• Placering: Danderyd
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
