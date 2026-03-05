Lagermedarbetare till lager i centrala Borås
AB Effektiv Borås / Lagerjobb / Borås Visa alla lagerjobb i Borås
2026-03-05
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Effektiv Borås i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-05Om företaget
Vill du ha ett sommarjobb där dagarna går snabbt och teamkänslan är stark? Vi söker nu lagermedarbetare till ett stort lager i Borås. Här är lagret navet i verksamheten - varje order som plockas och packas gör skillnad för kundupplevelsen.
Vad erbjuder rollen?
Som lagermedarbetare jobbar du i ett team där tempo, struktur och samarbete står i fokus.
Du kommer att rotera och bland annat att:
arbeta med plock och pack i lager
hantera returer och kontrollera varor
bidra till ett smidigt varuflöde
samarbeta med kollegor för att nå dagens mål
arbeta på olika avdelningar vid behov följa säkerhetsrutiner i lagret
Arbetet är aktivt och fysiskt och arbetstider kan vara både dag och kväll.
Vem är du?
Du har fyllt 18 år och har grundläggande kunskaper i svenska för att kunna ta del av instruktioner och säkerhetsinformation samt har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, exempel studerande. Erfarenhet av lagerarbete och truckkort är meriterande.
Du trivs i ett högt tempo, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och gillar att samarbeta med andra. Du är flexibel, noggrann och bidrar till en positiv stämning i teamet.
För att vara aktuell vill vi att du kan arbeta heltid under veckorna 27-34. Upplärning sker under våren och efter sommaren ser vi gärna att du fortsatt har en annan sysselsättning om minst 50% samt har möjlighet att arbeta 2-3 vardagar i veckan, både dag och kväll.
Är detta din perfekta match?
Det här är ett sommarjobb där dagarna går fort, du får röra på dig och jobba tillsammans med ett härligt team. Samtidigt får du värdefull erfarenhet inom lager och logistik.
Genom Effektiv får du dessutom schyssta villkor, kollektivavtal och stöd från våra konsultchefer.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 23 mars 2026. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Lava Miran på lava.miran@effektiv.se
.
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Vi har en sportslig attityd mot våra konsulter och erbjuder schyssta villkor samt kollektivavtal. Vi vill ge de bästa förutsättningarna till dig som blir en del av Team Effektiv. Detta har lett till att Effektiv är en attraktiv arbetsgivare, vilket våra konsultundersökningar och våra utmärkelser Årets Rekryteringsföretag samt Årets Karriärföretag är ett bevis på. Företagets värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
För den här tjänsten kommer du att vara anställd via Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period.
Sökord
Lagermedarbetare Borås, lagerjobb Borås, sommarjobb lager Borås, lagerpersonal, lagerarbete, plock och pack, logistik, deltidsjobb lager. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7333733-1876959". Arbetsgivare AB Effektiv Borås
(org.nr 556944-7666), https://jobb.effektiv.se
Skaraborgsvägen 1B (visa karta
)
506 30 BORÅS Arbetsplats
Effektiv Jobbnummer
9780221