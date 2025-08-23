Lagermedarbetare till Kungsbacka!
Fordonsakademin Sverige AB / Lagerjobb / Kungsbacka Visa alla lagerjobb i Kungsbacka
2025-08-23
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fordonsakademin Sverige AB i Kungsbacka
, Mölndal
, Göteborg
, Partille
, Lerum
eller i hela Sverige
Är du en driven och noggrann person som trivs i en dynamisk arbetsmiljö? Vill du vara en del av ett team där ditt arbete gör skillnad? Då kan du vara den vi söker! Flera av våra kunder i Kungsbacka efterfrågar nu lagerpersonal.
Om tjänsten som lagermedarbetare I rollen som lagermedarbetare kommer du att vara en nyckelspelare i logistikprocessen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att inkludera:
Mottagning och kontroll av inkommande varor
Plock och pack av ordrar
Lagerhållning och inventering
Hantering av returer
Vi söker dig som är:
Ansvarsfull och har en god förmåga att organisera och planera ditt arbete
Pigg, glad och vill utvecklas
Erfarenhet av lagerarbete är meriterande men inget kravPubliceringsdatum2025-08-23Så ansöker du
Vid frågor om tjänsten kontakta Daniel via mail: daniel.adriansson@fordonsakademin.se
. Vi behandlar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas redan före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
(org.nr 556977-9837), https://fordonsakademin.se/ Arbetsplats
Fordonsakademin Kontakt
Daniel Adriansson daniel.adriansson@fordonsakademin.se 072-961 07 51 Jobbnummer
9472611