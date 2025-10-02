Lagermedarbetare till Kungsängen
2025-10-02
Nu söker vi lagermedarbetare till vår kund i Kungsängen!
Är du en lagspelare som trivs med fysiskt arbete? Då kanske vi har arbetet för dig!
Arbetsuppgifterna innefattar packning, in- och utleverans, galgning av kläder samt allmänna lagersysslor. För att trivas i rollen ser vi gärna att du är noggrann, stresstålig och klarar av att arbeta i ett högt tempo.
Vi söker dig som:
Bor i närområdet
Har god fysik
Är arbetslös och inskriven hos Arbetsförmedlingen
Pratar och läser god svenska
Kan arbeta varierande arbetstider (start 05.45)
Meriterande:
Erfarenhet av lager
Uppfyller villkor för nystartsjobb
Körkort och bil
Vi hanterar ansökningar löpande. Om din profil matchar kundens krav kommer vi att bjuda in dig till en intervju. Välkommen med din ansökan!
Om Jobblyftet
Jobblyftet är ett matchnings- och rekryteringsföretag som verkar för att fler människor ska ta klivet in på arbetsmarknaden. Våra kandidater är långtidsarbetslösa, nyanlända och ungdomar som av olika anledningar stått utanför arbetsmarknaden. Vi välkomnar sökande med någon form av anställningsstöd. Sedan starten 2019 har Jobblyftet tillsammans med våra kunder hjälpt över 1000 personer till en anställning. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobblyftet AB
(org.nr 559202-2692), https://www.jobblyftet.se Arbetsplats
Jobblyftet Jobbnummer
9537176