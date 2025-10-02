Lagermedarbetare till Kungsängen

Jobblyftet AB / Fabriksjobb / Stockholm
2025-10-02


Visa alla fabriksjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Jobblyftet AB i Stockholm, Lidingö, Sundbyberg, Järfälla, Upplands-Bro eller i hela Sverige

Nu söker vi lagermedarbetare till vår kund i Kungsängen!
Är du en lagspelare som trivs med fysiskt arbete? Då kanske vi har arbetet för dig!
Arbetsuppgifterna innefattar packning, in- och utleverans, galgning av kläder samt allmänna lagersysslor. För att trivas i rollen ser vi gärna att du är noggrann, stresstålig och klarar av att arbeta i ett högt tempo.

Vi söker dig som:
Bor i närområdet
Har god fysik
Är arbetslös och inskriven hos Arbetsförmedlingen
Pratar och läser god svenska
Kan arbeta varierande arbetstider (start 05.45)

Meriterande:
Erfarenhet av lager
Uppfyller villkor för nystartsjobb
Körkort och bil

Vi hanterar ansökningar löpande. Om din profil matchar kundens krav kommer vi att bjuda in dig till en intervju. Välkommen med din ansökan!

Om Jobblyftet
Jobblyftet är ett matchnings- och rekryteringsföretag som verkar för att fler människor ska ta klivet in på arbetsmarknaden. Våra kandidater är långtidsarbetslösa, nyanlända och ungdomar som av olika anledningar stått utanför arbetsmarknaden. Vi välkomnar sökande med någon form av anställningsstöd. Sedan starten 2019 har Jobblyftet tillsammans med våra kunder hjälpt över 1000 personer till en anställning.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jobblyftet AB (org.nr 559202-2692), https://www.jobblyftet.se

Arbetsplats
Jobblyftet

Jobbnummer
9537176

Prenumerera på jobb från Jobblyftet AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Jobblyftet AB: