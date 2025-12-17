Lagermedarbetare till Göteborg
2025-12-17
Vill du arbeta som lagermedarbetare i Göteborg? Till vår kund söker vi dig som kan bidra till att skapa effektiva och välorganiserade logistikflöden tillsammans med engagerade kollegor. Här får du möjligheten att utvecklas inom lagerhantering och logistik hos en arbetsgivare som ser potentialen i varje individ.
Mer om tjänsten
I rollen som lagermedarbetare kommer du att arbeta med varierade uppgifter inom lager, logistik och godshantering. Du blir en viktig del i varuflödet och arbetar dagligen med att säkerställa att varor hanteras korrekt och levereras i tid. Tjänsten passar dig som uppskattar ett fysiskt arbete, ordning och noggrannhet samt att samarbeta tätt tillsammans med andra.
Mottagning och kontroll av inkommande gods
Plock och packning av ordrar enligt försäljningsorder
Lagerpåfyllning och hantering av inventering
Utskick, märkning och transportbokning av produkter
Hantera returer och säkerställa kvalitet på lagervaror
Upprätthålla ordning och reda i lagerlokalen
Krav och kvalifikationer
Gymnasieutbildning eller motsvarande erfarenhet
Krav med minst 1-2 års arbetslivserfarenhet av lagerarbete, logistik eller liknande tjänst
Grundläggande datorkunskaper, gärna erfarenhet av affärssystem såsom SAP eller Pyramid
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Truckkort är starkt meriterande men inget krav
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och lösningsorienterad. Du trivs med fysiskt arbete och uppskattar ett högt tempo samtidigt som du har en stark servicekänsla och en positiv inställning. Du är flexibel och ansvarsfull, har lätt för att samarbeta med andra och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Om anställningen och vad vi erbjuder
Heltidsanställning, dagtid måndag till fredag
Placeringsort: Göteborg
Start 1 februari 2026
Tjänsten är ett konsultuppdrag där du blir anställd hos oss på Andara Group
Kollektivavtal med schyssta arbetsvillkor och friskvårdsbidrag
Stora möjligheter till utveckling och vidareutbildning inom lager och logistik
Ansökan och kontaktAndara Group ansvarar för hela rekryteringsprocessen. Vid frågor om tjänsten, kontakta vår rekryteringsansvariga Linda Gadd via e-post linda.gadd@andaragroup.se
. Urval sker löpande så skicka in din ansökan och CV redan idag för att säkra din plats!
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Andara Group AB
(org.nr 556900-9003), https://www.andaragroup.se/ Arbetsplats
Andara Professionals Kontakt
Linda Gadd linda.gadd@andaragroup.se 0720199209 Jobbnummer
9650856