Lagermedarbetare till godsmottagningen
Om tjänsten
Vi söker en engagerad och ansvarsfull lagermedarbetare till vår avdelning för godsmottagning i Rosersberg. Som godsmottagare arbetar du med lossning och lastning av lastbilar, tar emot inkommande gods, registrerar dessa i våra system och stämmer av leveranser mot följesedel. Arbetet innebär också lossning av containrar, vilket kräver att du gillar fysiskt arbete och är van vid tunga lyft.
Du arbetar med att lagerföra produkter både i våra stallage och i vår automation och du hanterar även utleveranser. Vi utför arbetet med hjälp av våra egna system och kommunicerar information direkt till våra kunder.
Om dig:
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är initiativtagande, har hög arbetsmoral och räds inte av att ta tag i det som behöver göras. Du är strukturerad, effektiv och trivs med att arbeta både praktiskt och med administrativa uppgifter kopplade till lager- och logistikflöden.
Du är en lagspelare som förstår vikten av ett gott samarbete, samtidigt som du kan ta eget ansvar för dina arbetsuppgifter. Du är lösningsorienterad, gillar att arbeta i ett högt tempo och är noggrann även under press.
Vi söker dig som har:
Minst 1-2 års erfarenhet av arbete inom godsmottagning eller liknande roll
Vana av att arbeta målinriktat och trivs med att jobba mot uppsatta KPI:er
Minst 1 års erfarenhet av truckkörning
Erfarenhet från e-handelsverksamhet och förståelse för dess krav och flöden är också ett plus. Hos Shelfless får du arbeta i en miljö där struktur, tempo och samarbete är nycklar till framgång - och där du som medarbetare gör skillnad varje dag.Om företaget
Shelfless Sverige är ett tredjepartslogistikföretag (3PL) vilket betyder att vi hanterar hela logistikflödet åt våra kunder. Våra kunder är främst e-handelsföretag vilket gör att vi har höga krav på vår service. Vi sätter alltid kunden i första rum och lever efter mottot: Vi älskar våra kunder.
Praktisk information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med en inledande provanställning på 6 månader. Vi arbetar dagtid, kl 7-16, måndagar-fredagar. Tillträde sker enligt överenskommelse med önskvärd start i september/oktober. Arbetet är stationerat i Rosersberg. Lön sätts efter branschvana, vi är anslutna till Transportavtalet.
Vi arbetar löpande med urvalet och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du frågor kring rekryteringsprocessen är du välkommen att höra av dig på mail till: josefin.filipsson@bring.com
. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Rasmus Eriksen på rasmus.eriksen@bring.com
. Observera att inga ansökningar tas emot via mail, enbart frågor kring tjänsten. Sista ansökningsdag är 21 september.
Vi förbehåller oss rätten att utföra bakgrundskontroller på slutkandidater. Vi har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen in med din ansökan, vi ser fram emot att träffa just dig! Ersättning
