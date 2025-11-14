Lagermedarbetare till Escowa
2025-11-14
Är du tillgänglig omgående, har erfarenhet inom lager och logistik och söker en varierande och utvecklande roll? Vi söker dig som vill ta stort ansvar och trivs med att själv driva ditt eget arbete framåt! Nu har du chansen att bli en del av Escowa - Nordens ledande producent av kundanpassade dricksvattenlösningar!
Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag med goda möjligheter till överrekrytering. I den här rollen får du initialt en anställning hos Bravura, och det är uttalat att Escowa har för avsikt att erbjuda dig anställning hos dem på sikt. Detta ger både dig och Eswoca en bra möjlighet att lära känna varandra samt utvärdera hur ni trivs med ert samarbete.
Om företaget
Escowa AB är en ledande producent och leverantör av kundanpassade dricksvattenlösningar för arbetsplatser, offentliga miljöer och kommersiella fastigheter. Företaget erbjuder helhetslösningar - från produktutveckling och tillverkning till försäljning, installation och service. Sortimentet inkluderar allt från vattenautomater och tapptorn till skräddarsydda underskåp och möbellösningar via företagets eget snickeri i Laholm. Escowas kunder återfinns inom både privat och offentlig sektor.
Escowa AB har sitt huvudkontor i Vallentuna och verkar över hela Norden. Med över 35 års erfarenhet i branschen är Escowa en pålitlig partner för företag som vill erbjuda rent, kylt och kolsyrat vatten direkt från kranen.
Arbetsuppgifter
Plocka och packa varor för leverans
Ansvara för bokning och hantering av transporter
Ta emot leveranser och säkerställa ordning och struktur på lagret
Utföra inventering och arbeta med lageroptimering
Vid behov, assistera vid leveranser
Delta i enklare tekniska uppgifter vid behov
Du blir en central del av ett dynamiskt lager där du får möjlighet att påverka och bidra till effektiva logistikflöden och förbättringar. Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Erfarenhet av lagerarbete, meriterande med erfarenhet av transportbokning
Truckkort (A1-A4, B1-B3)
God datorvana och erfarenhet av affärssystem
Svenska och engelska i tal och skrift
Vi tror att du som söker är en person med sinne för struktur som trivs i en roll där du får ta egna initiativ. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har förmågan att strukturera och prioritera ditt arbete. Vidare är det viktigt för dig att vara noggrann med detaljer i det dagliga arbetet och du lämnar inget ogjort. Att leverera lösningar till andra ser du som motiverande och du trivs i en dynamisk roll som innebär förändrade direktiv. Slutligen har du en vilja att vara med och forma, utveckla och förbättra företagets lagerverksamhet och därmed bidra till företagets fortsatta framgång.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Vallentuna Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
