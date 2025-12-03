Lagermedarbetare till Entrack i Järfälla!
2025-12-03
Har du jobbat med lager tidigare eller vill du börja jobba med lager? Då ska du söka tjänsten som lagermedarbetare till Entrack i Järfälla. Vi behöver dig på lagret, så sök redan idag!
OM TJÄNSTEN
Vår kund Entrack levererar slit- och reservdelar till entreprenadbranschen och samarbetar med världsledande producenter samt tillverkar egna produkter. Dom strävar efter att vara marknadsledande och utvecklar ständigt produkter för att öka kundernas produktivitet. Entrack finns på 6 orter i Sverige, med huvudkontor i Järfälla, och har även verksamhet i Finland, Polen och Italien.
Tjänsten är på heltid med 6 månaders provanställning och du kommer arbeta i ett härligt team med arbetstider 7.00-16.
Du kommer få introduktion, handledning och utbildning på plats.
Ca 25% av arbetstiden kommer vara inriktad på att montera band till grävmaskiner och bandtraktorer i alla möjliga storlekar, då du kommer att vara en viktig kugge i ett litet team i vår verkstad. Övrig tid består av klassiskt lagerarbete.
Du erbjuds
• Lön enligt GFL, genomsnittligt förtjänstläge
• Direktanställning hos Entrack efter 6 månader (om alla parter är nöjda)
• Ett fysisk arbete
Dina arbetsuppgifter
• Plockning/Packning av ordrar samt digital bokning av transport
• Montering av band till grävmaskiner och bandtraktorer
• Kapning av stål och plåt
• Mottagning av gods och avlastning av bilar
• Truckkörning med motviktstruck
• Montering av band och förkortning/ förlängning av kedjor
• Ta emot och hjälpa de kunder som kommer till lagret
VI SÖKER DIG SOM
• Har viljan, drivet och intresset att utvecklas vidare hos oss och ser långsiktighet i tjänsten.
• Har en avslutad gymnasieutbildning
• Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
• Har god datorvana
• Bor i närområdet kring Järfälla
• Tidigare erfarenhet av lager och/eller montering
• Har god fysik och gillar tunga lyft
Det är meriterande om du har
• Har erfarenhet av att köra truck eller har truckkort sedan tidigare
• Har erfarenhet av att arbeta på lager
• Har B-körkort
• Arbetat i Visma
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Kommunikativ
• Strukturerad
• Lagspelare
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Entrack har i mer än 40 år levererat slitdelar, bandvagnsdelar, redskap och reservdelar till entreprenadbranschen. Vi finns etablerade i Sverige med sex kontor samt utanför Sveriges gränser med två kontor i Finland, ett i Polen och ett i Italien som jobbar mot övriga Europa Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-03
