Lagermedarbetare till E-handelslager
Orvelin E-handel AB / Lagerjobb / Strömstad Visa alla lagerjobb i Strömstad
Vill du vara en viktig del av en växande verksamhet där din förmåga att arbeta strukturerat och effektivt gör skillnad? Vi söker dig som gillar att arbeta i högt tempo mot tydliga dagliga mål som ser till att vårt e-handelslager når nya höjder - både när det gäller effektivitet och teamkänsla.
På vårt lager arbetar vi tillsammans för att se till att logistiken fungerar som en väloljad maskin. Du blir en del av ett engagerat team där ingen dag är den andra lik - högt tempo, varierande arbetsuppgifter och en härlig arbetsgemenskap gör jobbet både utmanande och givande.
Orvelin E-handel bedriver e-handel av kosttillskott, energidryck, träningskläder och tillbehör. Företaget är återförsäljare av marknadens ledande varumärken och målet är att ha det senaste och bästa inom kosttillskott. Orvelin E-handel driver två dynamiska och ständigt växande webshoppar - www.sportkost.se
& www.bodypower.se
Hos oss får du: Köra truck (om du har truckkort) Plocka och packa varor Fylla pallar och hantera inleveranser Lasta och lossa - och ha kul under tiden!
Vi söker dig som är: Positiv och ansvarsfull Gillar att samarbeta i team Noggrann och redo att kavla upp ärmarna Nyfiken på nya erfarenheter
Kvalifikationer: Du måste ha fyllt 18 år Truckkort och lagererfarenhet är meriterande, men inget krav
Omfattning:
Tjänsten är en deltidstjänst på 40% där arbete sker på plats i vårat lager placerat i Strömstad.
Vårt centrallager spelar en viktig roll i vår framgång. Logistiken handlar om att alltid leverera rätt vara, i rätt tid, med rätt kvalitet och till rätt kostnad - och nu vill vi att du blir en del av detta! I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Tveka inte - sök idag eller senast 29/1!
