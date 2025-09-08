Lagermedarbetare Till Dfds Logistics Contracts I Jönköping.
2025-09-08
Om DFDS Logistics Contracts
Som lagerarbetare inom DFDS kommer du att arbeta med varierande uppgifter inom lagerlogistik. En stor del av arbetet består av körning med skjutstativtruck och motviktstruck, men även plocktruck och ledstaplare används dagligen. Utöver truckkörning ingår även plock- och packuppgifter. Rollen innebär mer än att bara flytta gods från A till B - du kan ställas inför komplexa uppdrag som kräver både noggrannhet, fokus och fingerfärdighet. Här möter du kunder från hela världen, där en sak alltid är central: att leverera bra service. Publiceringsdatum2025-09-08Om tjänsten
Eftersom du blir en del av uppstarten av en helt ny avdelning kommer arbetsuppgifterna inledningsvis ställs höga krav på flexibilitet och teamkänsla. Du får möjlighet att bidra med det som krävs för att bygga upp en fungerande verksamhet och därmed också en unik helhetsförståelse för hela flödet - en erfarenhet som få får chansen att vara med om.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Köra skjutstativtruck/ledstaplare/plocktruck/motviktstruck/klämtruck
Plock- och transportuppdrag/buffertlagring
Containerlossning
Lastning och lossning av gods
Effektivt stapla och lagra produkter
Arbeta med andra uppgifter som tillhör lagerarbete
Om dig
För att trivas i rollen tror vi att du är noggrann, ansvartagande och strukturerad. Du har inga problem att arbeta i ett högt tempo och är prestigelös i ditt arbetssätt. Som person är du positiv och har en stark vilja att ta dig an det som behövs för att säkerställa ett effektivt arbetsflöde. Erfarenhet av att arbeta i mindre team där flexibilitet är viktigt.
Om du är en lagspelare med rätt inställning och vill utvecklas inom vår kund, tveka inte att skicka in din ansökan och bli en del av ett dynamiskt team och bidra till en bättre framtid för mobilitet.
VIKTIG INFORMATION
Som ett led i vårt arbete mot en så rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess har vi i denna process valt att samarbete med Hubert.ai Efter ansökan kommer du att bjudas in till in en chatt-baserad intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Genomför den gärna så fort du har möjlighet. Intervjun tar cirka 10-15 min att genomföra. Kolla gärna denna artikel innan intervjun för tips och tricks: https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju.
Ambulerandekonsult:
Du är anställd av oss på DFDS Professionals men arbetar ute hos våra kunder. Att vara ambulerande konsult innebär att man blir anställd av oss DFDS Professionals för att utföra arbete i kundföretag och vars arbetsplats, arbetstid och arbetsuppgifter sålunda kan variera inom ett överenskommet tjänstgöringsområde. Urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdagen.
Vi har självklart kollektivavtal. Vi värnar om din hälsa och vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, rabatt på gymkort m.m. För att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.
Kontaktuppgifter Har du frågor om rekryteringsprocessen eller något annat som berör anställningen är du varmt välkommen att kontakta oss på: dfdsprofessionals@dfds-group.com
Rekryteringsarbetet sker löpande.
Det går ej att ansöka via mail.
DFDS Group
DFDS Group har 17 000 anställda i över 20 länder och tillhandahåller frakt- och logistiktjänster i Europa. DFDS grundades 1866, har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är noterat på Nasdaq Copenhagen. I Sverige har DFDS cirka 1 000 anställda.
DFDS Professionals
DFDS Professionals är en rekryterings- och bemanningstjänst inom DFDS Group med ambitionen att vara det naturliga valet inom industri och logistikbranschen i Sverige. Vi tillhandahåller kompetenta och engagerade konsulter och bemanningslösningar samt hjälper vårt breda utbud av kunder att rekrytera rätt talang för framtiden. Vi erbjuder värde till våra kunder genom flexibla affärsmodeller, erfarna medarbetare och operativ kunskap. Sökord DFDS | Jönköping| Transport | Logistik | Truck Ersättning
