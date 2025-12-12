Lagermedarbetare till Beyond Gravity i Linköping!
Vill du vara med på en tillväxtresa på ett spännande företag? Har du dessutom ett intresse för rymden? Då kan det vara dig vi söker till Beyond Gravity! Ansök redan idag då vi arbetar med löpande urval.
OM TJÄNSTEN
På Beyond Gravity i Linköping arbetar cirka 250 personer med utveckling och tillverkning av avancerad utrustning för användning i rymden. Företagets huvudsakliga produkter är adapter- och separationssystem där de är världsledande. Med 90% av den kommersiella marknaden förser de alla större leverantörer av uppskjutningstjänster i världen med utrustning för uppskjutning av satelliter av alla storlekar. Rymdindustrin genomgår just nu en spännande förändring där den traditionella rymdindustrin utmanas av "New Space". Det inkluderar nya teknologier och lösningar och det blir allt viktigare att kunna hantera många olika typer av kunder, leverantörer och produkter. För att hjälpa företaget att navigera på denna föränderliga marknad söker Beyond Gravity nu nya kollegor som vill spela en central roll i att forma deras framtid!
I din roll som logistiker kommer du bland annat att hantera in- och utgående gods, utföra inspektioner och påfyllning av varor. Du kommer att få en gedigen introduktion och arbeta tätt med andra personer som arbetar med liknande arbetsuppgifter idag. Rollen ställer krav på att du som person är noggrann och har ett högt kvalitetstänk.
Tjänsten är med start efter årsskiftet och sträcker sig över 6 månader med goda chanser till överrekrytering.
Du erbjuds
• Att vara med på en tillväxtresa tillsammans med ett spännande företag
• Personlig utveckling och en dedikerad konsultchef som finns som ett stöd under ditt uppdrag
Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
Dina arbetsuppgifter
• Lagerhantering där du fyller på förbrukningsartiklar
• Ta emot, paketera och skicka gods
• Boka och köra ut transporter samt med hjälp av truck lasta av samt på gods på företagets externa lager i Malmslätt
• Skicka iväg råmaterial till underleverantörer
VI SÖKER DIG SOM
• Har körkort och truckkort
• Goda kunskaper i såväl svenska som engelska då det krävs för att utföra arbetsuppgifterna
• Har tidigare erfarenhet av tillverkande industri
• Har intresse för datorer och tidigare arbetat i affärssystem
• Har möjlighet att arbeta 2-skift och är tillgänglig efter årsskiftet
Vi ser gärna att du är:
• Anpassningsbar
• Strukturerad
• Problemlösande
Övrig information
• Start: Efter årsskiftet
• Omfattning: Heltid
• Placering: Linköping
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
