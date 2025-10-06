Lagermedarbetare till Bandi
Nercia Bemanning AB / Lagerjobb / Kumla Visa alla lagerjobb i Kumla
Bandi har i över 80 år skapat textila band och lösningar i världsklass. Med bas i Kumla och global närvaro kombineras tradition och innovation för att leverera kvalitet som gör skillnad.
Nu söker vi en lagermedarbetare med öga för kvalité, är det du? Sök tjänsten idag! Om tjänsten
Som lagermedarbetare kommer du att arbeta både praktiskt och administrativt. Dina huvudsakliga uppgifter handlar främst om att ta emot och hantera gods samt plocka och kontrollera order. Du följer upp leveranserna i affärssystemet Pyramid, sammanställer statistik och deltar även i inventeringar på lagret. I nära samarbete med produktion och inköp ser du till att order och kvalitetssäkring fungerar som de ska. Vid behov stöttar du avdelningen med leveransplanering och andra lageruppgifter. Profil
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och vill bidra till avdelningens resultat. Du trivs med att samarbeta, är social och har ett öga för kvalitet. Du behöver även vara van vid att arbeta i affärssystem. Kunskap i Pyramid är meriterande.
Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Dagtid 6:45-16:00 måndag-torsdag, 6:45-13:00 fredagar
Placering: Kumla
Tjänsten är ett konsultuppdrag på 6 månader, med möjlighet till förlängning eller övertag.
Urval sker löpande så registrera din ansökan snarast.
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Andrea Westling på andrea.westling@onepartnergroup.se
Välkommen med din ansökan!
Om kundföretaget
Bandi har i över 80 år varit specialister på textila band och levererar produkter och helhetslösningar med högsta kvalitet till kunder världen över. Med en modern maskinpark i Kumla och ett representationskontor i Shanghai erbjuder vi både standardband och skräddarsydda lösningar inom en mängd material och användningsområden - från fordons- och skoindustri till sjukvård, arbetskläder och militär.
Genom avancerade efterbehandlingar som färgning, flamskydds- och vattenavvisningsbehandling, konfektionering samt samarbeten med världsledande aktörer som Velcro Companies och Duraflex® kan vi möta högt ställda krav på innovation, funktion och kvalitet. Tillverkningen sker främst i Sverige, men med global närvaro och flexibilitet i leveranser. Så ansöker du
(org.nr 556894-6072), https://bandi.se/sv/ Arbetsplats
AB Bandindustri Kontakt
