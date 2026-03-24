Lagermedarbetare till Adapteo
Det här är chansen för dig som vill arbeta med lager och logistik, vara med på en spännande tillväxtresa och utvecklas i en roll där du får driva förbättringar och göra skillnad varje dag. Vi söker dig som vill bli en del av Adapteos team, där din insats bidrar till ett smidigt flöde och en effektiv produktion. Hos Adapteo blir du del av en sammansvetsad och prestigelös grupp där de hjälps åt och har kul tillsammans. Vi ser fram emot din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-24Om tjänsten
Adapteo är Nordens ledande leverantör av flexibla, modulära och hållbara bygglösningar, från kontor och skolor till bostäder och vårdlokaler. Företaget bygger anpassningsbara byggnader som kan skalas upp, skalas ner, flyttas eller återanvändas. Adapteo använder en cirkulär affärsmodell där modulernas livstid förlängs, resurser används effektivt och klimatavtrycket minimeras, med fokus på återbruk, resurseffektivitet och fossilfria transporter.
Adapteo bygger just nu en ny och toppmodern anläggning i Uppsala, en satsning som samlar verkstad, lager, kontor och showroom under ett och samma tak och som blir en viktig del i företagets framtida produktion och tillväxt. Som lagermedarbetare får du en nyckelroll i lager och logistik, där du ansvarar för att hålla ordning på materialflöden, lagersaldon och in- och utleveranser. Du får möjlighet att utveckla din kompetens inom lagersystem, administrativ hantering och effektivisering av arbetsflöden, samtidigt som du arbetar praktiskt med truckkörning och materialhantering. Du blir en viktig del av ett team där alla hjälps åt, delar idéer och bidrar till ständiga förbättringar. Hos Adapteo uppmuntras du att ta egna initiativ, påverka rutiner och växa i din roll, samtidigt som du arbetar i ett prestigelöst och engagerat team där samarbete och arbetsglädje står i fokus.
En vanlig dag börjar med att teamet samlas och går igenom dagens plan tillsammans med kollegor och arbetsledare. Under dagen samarbetar du nära dina kollegor, lär dig nya uppgifter, delar idéer och bidrar till förbättringar i arbetsflödet. Rollen är varierad och utvecklande, du bygger kontinuerligt din kompetens och tar ansvar. Arbetet sker initialt på Adapteos hub i Enköping, men på sikt flyttas allt till den nya toppmoderna anläggningen i Uppsala, där du får vara med på en spännande tillväxtresa.
Du erbjuds
En nyckelroll i lager och logistik där du får driva förbättringar, hantera materialflöden och arbeta med system, truckkörning och praktiskt arbete i en varierad vardag
Vara en del av ett företag i stark tillväxt och en spännande expansionsresa, med en helt ny toppmodern hub som byggs i Uppsala
Ett tight och prestigelöst team med stark gemenskap, där alla hjälps åt och där arbetsglädje är en självklar del av vardagen
Chansen att komma med idéer och förbättringsförslag och verkligen påverka arbetsflöden och processer
På sikt, en arbetsplats med moderna lokaler, gym, promenadspår, takterass och härliga gemensamma utrymmen
Långsiktiga möjligheter att utvecklas och ta mer ansvar över tidDina arbetsuppgifter
Hantera in- och utleveranser, kontrollera lagersaldon och följa upp materialflöden
Arbeta i lagersystem och rapportera avvikelser eller förbättringsförslag
Plocka, packa och förbereda material för produktion
Använda truck för intern transport av material, körning och placering i lager
Delta i uppbyggnad och organisering av lager i den nya anläggningen i Uppsala
Bidra till förbättringar av arbetsflöden och rutiner tillsammans med kollegor
Vara delaktig i upplärning av nya medarbetare när teamet växer, tillsammans med supervisor och hubchef
Vi söker dig som
Har erfarenhet av lagerarbete med fokus på administrativ hantering och system
Är van truckförare (truckkort A4 & B1) och trygg med truckkörning
Har god datorvana och erfarenhet av att arbeta i lagersaldosystem
Är organiserad, strukturerad och lösningsorienterad
Trivs i ett team och är prestigelös, du hjälper till där det behövs
Har eget driv, tar ansvar och vågar driva förbättringar
Är flexibel och uppskattar en varierad vardag med förändring och utveckling
Det är meriterande, men inget krav, om du har:
Behörighet 3A för lift/mobila plattformar (1 dags utbildning kan erbjudas)
Erfarenhet av större materialhantering
Viktigast av allt, din personlighet
Du är prestigelös, organiserad, lösningsorienterad och har ett starkt samarbetsfokus. Du ser förändring som en möjlighet, tar ansvar och drivs av att se resultat. Vidare är du flexibel och initiativrik, med viljan att bidra och utvecklas tillsammans med teamet.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, dagtid
Placering: Enköping (initialt) och Uppsala (på sikt)
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "DXMY92".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
Smedsgränd 5A
753 20 UPPSALA
