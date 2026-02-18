Lagermedarbetare (sommarjobb) Albyberg
Foodmark AB / Lagerjobb / Haninge
2026-02-18
Foodmark AB är en av Sveriges ledande livsmedelsproducenter med huvudkontor i Sundbyberg och egen tillverkning i Sverige. Foodmarks affärsidé är att utveckla och marknadsföra kylda, tillagade färskvaror med hög kvalitet under starka varumärken som Fjällbrynt, Rydbergs, Lohmanders, Delikatessfabriken samt Jensens såser.
Foodmark ingår i livsmedelskoncernen Agra AS som är ett expansivt norskt familjeföretag. Agra har funnits i över 130 år och har verksamheter i Norge, Danmark och Sverige. Koncernen omsätter knappt 5 miljarder SEK, varav Foodmark står för ca 1 miljard. Foodmark har ca 250 anställda beroende på säsong och inom företagets kultur strävar man ständigt efter att kunna erbjuda sin personal möjligheter att utveckla sina färdigheter och göra framsteg inom företaget eller koncernen.
Just nu söker vi medarbetare till vårt centrallager i Albyberg/Österhaninge. Arbetstiderna är förlagda dagtid eller kvällstid. Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
plocka order, lastning och lossning
ta emot inkommande leveranser
se till att produktionen får råvaror och emballage enligt produktionsplan
lagervård och lokalvård
arbeta i lagersystem
Vem söker vi? Du är en noggrann person med sinne för problemlösning och tidigare lagererfarenhet. Du har en god förmåga att hantera många uppgifter samtidigt och har lätt för att självständigt ta beslut och prioritera. Då arbetsbelastningen och tempot kan vara högt är det viktigt att du kan behålla lugnet även i stressade situationer.
Du ska också:
Vara minst 18 år
Ha goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Kunna arbeta antingen dag eller kväll
Ha truckkort A2 eller mer, samt truckvana
Jobba bra i både grupp och självständigt
Meriterande: Om du har erfarenhet av excel, SAP samt truckkort B2 och uppåt
Vi erbjuder Foodmark erbjuder en mångkulturell och förtroendefull arbetsmiljö. Du kommer vara en del av en arbetsplats med välkända varumärken, god arbetsmiljö, trevliga kollegor och bra förmåner som bland annat frukost och subventionerade luncher. Kollektivavtal med livsmedelsarbetareförbundet tillämpas.
Anställningen är en visstidsanställning med 2 olika startdatum:
Första starttillfället: 4 maj (kvällstid)
Andra starttillfället: 8 juni (dagtid/kvällstid)
Anställningarna pågår till mitten av augusti.
Som en del i vår urvalsprocess kan du som sökande komma att få genomföra två tester (personlighets- och logiktest), telefonintervju och för dig som, går vidare även en intervju på plats.
Har du frågor om tjänsten kan du kontakta Sebastian Hansen, lagerchef: sebastian.hansen@foodmark.se
Välkommen med Din ansökan genom att svara på våra urvalsfrågor och med ett bifogat CV.
Vi kommer att hantera inkommande ansökningar löpande så vänta inte med din ansökan, varmt välkommen att söka till oss!
Övrigt Ansökningar som inkommer på annat sätt än via hemsidan/ansökningslänken kommer inte hanteras.
Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7255895-1848799". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Foodmark AB
(org.nr 556528-1374), https://foodmark.teamtailor.com
Dammliden 6 (visa karta
)
137 69 ÖSTERHANINGE Arbetsplats
Foodmark Jobbnummer
9750158