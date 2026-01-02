Lagermedarbetare sökes till välkänt företag
Uniflex AB / Lagerjobb / Jönköping Visa alla lagerjobb i Jönköping
2026-01-02
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Jönköping
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Nässjö
, Ulricehamn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-02Om tjänsten
Vi söker en noggrann och ansvarstagande lagerarbetare till vårt team. Du kommer att arbeta med hantering och organisering av varor i vårt lager för att säkerställa effektiva flöden.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Ta emot och registrera inkommande leveranser
Plocka och packa beställningar enligt order
Inventering och uppföljning av lagersaldo
Säkerställa ordning och reda i lagret
Lastning och lossning av gods
Följa rutiner för arbetsmiljö och säkerhet
Vem är du?
Erfarenhet av lagerarbete är meriterande
God datorvana för lagerhanteringssystem
Noggrann, strukturerad och serviceinriktad
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Truckkort A1-4 och B1-4
B-körkort och tillgång till bil
Kan arbeta skifttider
Behärskar svenska språket i tal och skrift
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4974". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9667036