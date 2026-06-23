Lagermedarbetare sökes till skiftarbete!
Uniflex AB / Lagerjobb / Solna Visa alla lagerjobb i Solna
2026-06-23
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-23Om tjänsten
Vi söker nu engagerade lagerarbetare till våran kund i Solna! Tjänsten innebär arbete i en produktionsnära lagermiljö där noggrannhet och kvalitet är avgörande, då du hanterar känsliga och värdefulla produkter. Detta är en fysisk roll som kombinerar praktiskt lagerarbete med administrativa uppgifter i affärssystem.
Arbetsuppgifter I rollen som lagerarbetare kommer du bland annat att arbeta med:
In- och utleveranser av gods.
Truckkörning.
Transport av material mellan olika våningar i verksamheten.
Hantering av inbound-flöden samt staging av material.
Registrering och uppföljning av material i affärssystem (SAP/ERP).
Säkerställa att material flyttas och registreras korrekt i systemen.
Arbete med känsliga produkter där noggrannhet och försiktighet är avgörande.
Samarbete med kollegor inom lager och produktion.
Vem är du?
Vi söker dig som är ansvarstagande, strukturerad och trivs i en roll med både fysiskt arbete och administrativa inslag.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Truckkort A1–A4 samt B1–B4 (C-kort är meriterande).
Minst 1 års erfarenhet av lagerarbete och truckkörning.
God datorvana.
Erfarenhet av SAP, Microsoft Office eller andra ERP-system (meriterande).
Förmåga att arbeta i skift.
Goda kunskaper i svenska och engelska.
Som person är du noggrann, kommunikativ och har lätt för att samarbeta. Du är van att arbeta i ett högt tempo utan att tumma på kvalitet och säkerhet, särskilt viktigt då arbetet innefattar hantering av känsliga produkter.Om företaget
Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats. Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster kan bakgrundskontroll ingå som en del av rekryteringsprocessen. I dessa fall kan en godkänd kontroll vara en förutsättning för anställning.
Let's get to work! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7955080-2065950". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Kungsgatan 32 (visa karta
)
111 35 STOCKHOLM Jobbnummer
9974656