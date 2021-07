Lagermedarbetare sökes till PLS Truck Bodies i Rydaholm - Maxkompetens Konsult AB - Lagerjobb i Värnamo

Maxkompetens Konsult AB / Lagerjobb / Värnamo2021-07-06Lagermedarbetare sökes till PLS Truck Bodies i RydaholmPå PLS Truck Bodies tillverkas lastbilspåbyggnader för effektiva transporter. Med hjälp av kundanpassade detaljlösningar kan byggnationen bli användarvänlig och därmed underlätta och snabba upp lastning och lossning för ökad effektivitet. Företaget har nästan 100 års erfarenhet och arbetar aktivt med service och hög kvalité.Nu behövs förstärkning i produktionsteamet och PLS söker en ny medarbetare som kommer arbeta som lagermedarbetare. Du ska ha lätt för att samarbeta, inte vara rädd att ta i och nyfiken på att lära!Dina arbetsuppgifterSom lagermedarbetare på PLS Truck Bodies kommer du arbeta med lageruppgifter såsom mottagning av ankommande gods, hantering av material och truckkörning. Du har ett tätt samarbete med produktionsenheten där du, efter att ha fått skriftliga eller muntliga uppdrag, servar dem genom att hämta rätt material till rätt plats.2021-07-06Du som söker tycker om ett varierande och praktiskt arbete, är lättlärd och trivs i att arbeta i ett högt tempo. Vidare har du en god samarbetsförmåga, är flexibel och tar gärna initiativ till att hitta nya arbetsuppgifter som behöver göras vid lugnare perioder. Då du har en hel del kontakt med kollegor och leverantörer krävs att du är serviceinriktad och besitter en god social kompetens.För att lyckas i tjänsten har du:* Truckkort med behörighet B1* Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skriftTidigare erfarenhet av liknande arbete och/eller truckkort med behörighet C4 är meriterande för tjänsten. Då PLS ligger i Rydaholm ser vi gärna att du har B-körkort och tillgång till bil för att lätt kunna ta dig till arbetet.Övrig information* Placeringsort: Rydaholm* Start: Omgående eller enligt överenskommelse* Arbetstid: Heltid, måndag-torsdag mellan 06.35-16:00 och fredag mellan 06.35-13.00* Lön: Enligt kollektivavtal.Tycker du att beskrivningen passar in på dig och låter som en rolig utmaning? Ansök då till tjänsten redan idag. Vi tillämpar löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.PLS Truck Bodies har valt att samarbeta med Maxkompetens i den här rekryteringsprocessen. Du kommer till en början att arbeta som konsult via Maxkompetens på plats hos PLS med mycket goda möjligheter för fortsatt anställning direkt hos företaget. Frågor gällande tjänsten besvaras av konsultchef, Madelene Svaleklev, påVi ser fram emot din ansökan!Ansökningar via e-post mottages ej med hänvisning till GDPR.Maxkompetens är ett av Sveriges ledande rekrytering och bemanningsbolag sedan 2003 och vi finns på sex orter i Sverige. Varje år tillsätter vi över 1200 jobb och har 400 anställda. Våra kompetensområden är HR & Lön, Ekonomi & Finans, Kundtjänst & Administration, Marknad & Försäljning, It & Teknik, Inköp & Logistik, Industri.Varje människa har en fantastisk potential. Det är viktigt att ta vara på alla människors kompetens och erbjuda dem möjligheten att uppnå sina drömmar. Genom omsorgsfullhet, väl fungerande rekryteringsprocesser och hög kompetens hjälper vi människor och företag att mötas och lyckas tillsammans. En bättre värld helt enkelt!Maxkompetens innehar branschens auktorisation för rekrytering och bemanning.Varaktighet, arbetstidHeltid PermanentEj angivetSista dag att ansöka är 2021-07-20Maxkompetens Konsult AB5850499