Lagermedarbetare sökes till kund i Jönköping
2025-09-23
Är du på jakt efter ett nytt arbete och har tidigare erfarenhet inom lagerarbete? Vi söker för kunds räkning i Jönköping en truckförare med god erfarenhet av motviktstruck (B1) och god teknisk förståelse. Publiceringsdatum2025-09-23Om tjänsten
I rollen kommer du att arbeta med olika uppgifter inom lagerhantering, såsom truckkörning, plockorder, materialhantering och ompaketering i lagerverksamheten. I tjänsten kommer du hantera många olika komponenter, vilket ställer höga krav på ett strukturerat och väl organiserat arbetssätt. För detta uppdrag är det önskvärt att du har vana av att arbeta i affärssystem (helst Pyramid) , eftersom många arbetsmoment kräver det. Förutom att arbetet till stor del är självständigt är samarbetet med kollegorna mycket viktigt. Du förväntas tillsammans med dina medarbetare aktivt bidra till att hålla hög kvalitet i arbetet och skapa en god stämning på arbetsplatsen. Kvalifikationer
Som person är du lyhörd, ordningsam och positiv. Du är trygg och anpassar dig snabbt till olika arbetsuppgifter, arbetsmiljöer och arbetskamrater. Du innehar truckkort med både A- och B-behörighet och är bekväm med framförallt motvikt (B1). Har god erfarenhet ifrån lagerarbete såsom plocktrucksförare, inleveranser och/eller lastning och lossning. Du behärskar svenska i tal och skrift för att kunna utföra arbetsuppgifterna samt kommunicera med kollegorna. En god teknisk förståelse och erfarenhet av ritningsläsning lagerhanteringssystem är mycket meriterande.
Förutsättningar
Arbetstider: DagtidStartdatum: OmgåendeLön: Enligt kollektivavtalPlaceringsort: Jönköping
Tjänsten som truckförare för vår kund i Jönköping kan komma att innebära chans till ett övertagande beroende på prestation och hur väl Du och kund trivs med samarbetet!
Nyfiken på att veta mer?
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Fredric på fredric.fendrich@onepartnergroup.se
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail eller telefon på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Jönköping AB
(org.nr 556676-6589), https://www.onepartnergroup.se/ Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Kevin Inal kevin.inal@onepartnergroup.se Jobbnummer
9522628