Lagermedarbetare sökes i Södertälje

Aura Personal AB / Lagerjobb / Södertälje
2025-11-08


Lagermedarbetare på deltid sökes till Södertälje

Är du en noggrann och driven person som trivs med fysiskt arbete? Vi söker just nu en lagermedarbetare på deltid till vår kunds lager i Södertälje!

Publiceringsdatum
2025-11-08

Om tjänsten
Som lagermedarbetare hos oss kommer du att vara en viktig del av teamet och bidra till att våra varor hanteras på ett effektivt och korrekt sätt. Arbetsuppgifterna består bland annat av:

• Plock och packning av varor
• In- och utleveranser
• Lagerhållning och inventering
• Truckkörning

Vi söker dig som
• Är noggrann, ansvarstagande och van att arbeta självständigt
• Har god fysisk form då arbetet kan vara fysiskt krävande
• Är flexibel och kan arbeta varierande arbetstider
• Har tidigare erfarenhet från lagerarbete
• Innehar truckkort

Om företaget
Anställningsform: Deltid (ca 15-25 timmar/vecka)

Arbetsort: Södertälje

Tillträde: Enligt överenskommelse


Så ansöker du:
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan och CV så snart som möjligt - urval sker löpande!

Har du frågor om tjänsten? Tveka inte att kontakta oss.

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-09
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "129".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Aura Personal AB (org.nr 559328-3020), https://www.aurapersonal.se/

Kontakt
Kawa Aslan
kawa.aslan@aurapersonal.se

Jobbnummer
9595338

