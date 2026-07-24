Lagermedarbetare sökes för heltidstjänst
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Jönköping Visa alla lagerjobb i Jönköping
2026-07-24
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Har du truckkort och söker ett jobb inom lager? Trivs du med plock, pack och truckkörning i ett högt tempo tillsammans med ett engagerat team? Då kan det här vara tjänsten för dig!
Vår kund är en ledande aktör inom detaljhandeln med en lagerverksamhet i Torsvik som hanterar ett brett sortiment av hemelektronik och tillhörande produkter. Verksamheten präglas av effektiva logistikflöden, modern struktur och ett högt tempo. Till deras lager söker vi nu lagermedarbetare som vill vara med och bidra till ett högt tempo och en välorganiserad verksamhet.
I rollen kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter inom lager, främst på olika avdelningar inom plock, pack och truckkörning, där arbetet till största del innebär körning av truck A1. Du blir en viktig del av det dagliga lagerflödet och arbetar tillsammans med dina kollegor för att säkerställa en effektiv hantering av varor.
Uppdraget förväntas starta i september och inleds med en introduktion hos kund. Tjänsten är förlagd till tvåskift, måndag-fredag, 07:00–15:30 och 15:00–00:00, fredagar 15:00-21:00.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting och utför arbetet hos vår kund i Torsvik.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har truckkort A1 och gärna tidigare erfarenhet av truckkörning. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, då kommunikationen i arbetet är en viktig del av vardagen. För att trivas i rollen ser vi att du är noggrann, ansvarstagande och har en positiv inställning till ditt arbete. Du är en lagspelare som samarbetar väl med andra, samtidigt som du kan ta eget ansvar när det behövs. Vidare är du flexibel och motiveras av att arbeta i ett högt tempo.
Låter detta som något för dig? Sök då tjänsten redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Möbelvägen 51 (visa karta
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556 52 JÖNKÖPING Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Hana Kelmendi jonkoping@studentconsulting.com Jobbnummer
10011003