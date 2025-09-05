Lagermedarbetare,Södertälje,Heltid
2025-09-05
Om kundföretaget
Vill du ta nästa steg som truckförare hos ett världsledande företag i Nykvarn? Nu har du chansen att bli en viktig del av ett framgångsrikt logistikteam! Vi söker dig som är erfaren, driven och redo för nya utmaningar. Hos oss väntar ett spännande uppdrag där du ansvarar för säker och effektiv godshantering i moderna lager- och produktionsmiljöer. Välkommen till en arbetsplats där dina kunskaper verkligen gör skillnad!
Nu söker vi truckförare till ledande aktör i Nykvarn
Som truckförare hos vår kund i Nykvarn kommer du att spela en nyckelroll i deras logistikverksamhet. Du ansvarar för säker och effektiv hantering av varor inom lager- och produktionsmiljöer. Arbetet utförs i ett strukturerat skiftsystem som passar verksamhetens behov och ger dig möjlighet att planera din vardag. Rollen kräver noggrannhet, ansvarstagande och god samarbetsförmåga. Du blir en del av ett engagerat team där alla hjälps åt för att säkerställa hög kvalitet och smidiga flöden.
Som lagermedarbetare ansvarar du för det följande:
effektiv hantering och lagring av inkommande och utgående gods.
truckkörning och produktionsstöd i dynamiska miljöer.
upprätthålla korrekt inventering med skanning och registrering.
samarbeta med teamet för att optimera logistiska flöden.
Vi söker dig som har
truckkort A1-4 och B1-4.
tidigare erfarenhet av truckkörning i lager- eller produktionsmiljö.
god förmåga att arbeta självständigt och i team.
körkort B.
tillgång till bil
god förmåga att hantera stress med fokus på säkerhet och kvalitet.
Kan arbeta skift 06:00-14:21 och 14:30-22:51
Det är meriterande om du har
erfarenhet av att använda skjutstativstruck och motvikstruck.
Detta är ett bemanningsuppdrag som för den ambitiösa konsulten kan leda till direkt anställning hos våra kund. Start är omgående, och arbetstiderna kan vara förlagda till två skift: 06:00-14:21 och 14:30-22:51.
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida där du laddar upp din ansökan. Vi vill ha din ansökan så snart som möjligt. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Vid eventuella frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på info@miljonbemanning.se
Om Miljonbemanning
Vi är ett innovativt kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsföretag vars mission är att aktivt arbeta för en inkluderande arbetsmarknad där alla bedöms på lika villkor och ges samma förutsättningar. Därför präglas vår företagskultur av mångfald, respekt, värdighet och inte minst integritet. Genom vår passion för människans förmåga till lärande och utveckling samt arbetsmarknadens potential för förändring och tillväxt hjälper vi till att skapa de rätta förutsättningarna för våra konsulter att realisera sina drömmar och för våra kundföretag att nå sina mål. Vi letar där ingen annan letar; varmt välkommen med din ansökan till Miljonbemanning. Ersättning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Miljonbemanning AB
Miljonbemanning
Miljonbemanning Kontakt
