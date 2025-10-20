Lagermedarbetare på heltid sökes!
Uniflex AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2025-10-20
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Göteborg
, Kungälv
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige
Söker du ett nytt jobb och har erfarenhet av lager och av att köra skjutstativstruck? Då kan vi ha jobbet för dig!Publiceringsdatum2025-10-20Om tjänsten
Just nu söker vi lagermedarbetare till vår kund som bedriver lagerverksamhet i Landvetter. Som lagermedarbetare behöver du ha erfarenhet av att köra skjutstativ, ledstaplare och plocktruck och du ska ha jobbat på lager tidigare. Som person är du snabb och effektiv, men samtidigt noggrann i det du gör. Du ska kunna ta egna initiativ och vara självgående, men också vara en del av ett större team. Det är viktigt att du är bra på att kommunicera. Du ska ha erfarenhet av att arbeta med handterminaler och det är meriterande om du har jobbat i Ongoing.
Jobbet är på heltid - måndag till fredag 8-17 eller 9-18.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som lagermedarbetare kommer du bland annat att jobba med:
• Lossning och lastning av gods/pallar
• Inleverans/utleverans av gods/pallar
• Kontroll av leveranser
• Rapportering av avvikelser i leveranser
• Ompackning av pallar
• Lagerhållning och truckkörning
Vem är du?
Krav för tjänsten:
• Erfarenhet av lagerarbete och att jobba med handterminaler
• Van att köra skjutstativ, ledstaplare och plocktruck
• Goda kunskaper i svenska språket (tal och skrift)
• Noggrann, snabb och effektiv
• Bra på att ta egna initiativ och självgående
Meriterande:
• B-körkort och tillgång till egen bil
• Att du har jobbat i Ongoing
Om verksamheten
Urvalet sker löpnade och tjänsten kan tillsättas innan annonstiden har löpt ut så se till att söka tjänsten redan idag! Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "67441". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se Jobbnummer
9564019