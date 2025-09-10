Lagermedarbetare på deltid till terminal i Jönköping!
2025-09-10
Är du redo för en aktiv och engagerande roll där du gör skillnad varje dag?
Vi söker nu en person som vill bli en del av ett fantastiskt team på vår kunds distributionsterminal i Jönköping. Här får du möjlighet att arbeta i en dynamisk och snabb miljö där varje dag bjuder på nya utmaningar och där ditt engagemang verkligen gör skillnad.Publiceringsdatum2025-09-10Om tjänsten
Vår kund är en välkänd aktör inom transport- och logistikbranschen, och nu söker de nya medarbetare som vill vara med och skapa effektivitet och kvalitet på deras distributionsterminal. Du får möjlighet att växa och utvecklas i en roll som kännetecknas av ett högt tempo, nära samarbete med kollegor och en känsla av att bidra till något större.
Tjänsten är mångsidig och innehåller arbetsuppgifter som:
Sortera och lasta inkommande paket
Ansvara för scanning och registreringar
Truckkörning
Delta aktivt i arbetslagets gemensamma mål och sträva efter högsta kvalitet i allt arbete
Du kommer att arbeta måndag till fredag, främst på kvällarna, men även några dagpass kan förekomma.
Om dig
Du är en självgående och engagerad person som trivs med att arbeta tillsammans med andra i ett sammansvetsat team.
För att lyckas och trivas hos oss ser vi gärna att du:
Har en positiv inställning och tycker om att arbeta fysiskt
Är noggrann, strukturerad och har en vilja att alltid göra ditt bästa
Har god kommunikationsförmåga och förstår vikten av samarbete för att nå gemensamma mål
Är tillgänglig 2-3 dagar i veckan, varav minst två dagar under arbetsveckan
Krav för att vara aktuell: Du behöver antingen vara student eller ha en annan sysselsättning på minst 75 %.
Det här kan du förvänta dig:
Hos oss får du en roll där du får möjlighet att utveckla både dina praktiska färdigheter och din förmåga att samarbeta i ett team. Här blir du en viktig del av en verksamhet som ständigt strävar efter att vara bäst, och vi uppskattar när du bidrar till det.
Låter detta som något för dig? Tveka inte att ansöka redan idag! Vi behandlar alla ansökningar konfidentiellt och rekryteringsarbetet sker löpande. Ambulerandekonsult:
Du är anställd av oss på DFDS Professionals men arbetar ute hos våra kunder. Att vara ambulerande konsult innebär att man blir anställd av oss DFDS Professionals för att utföra arbete i kundföretag och vars arbetsplats, arbetstid och arbetsuppgifter sålunda kan variera inom ett överenskommet tjänstgöringsområde. Urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdagen.
Vi har självklart kollektivavtal. Vi värnar om din hälsa och vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, rabatt på gymkort m.m. För att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård. Kontaktuppgifter
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller något annat som berör anställningen är du varmt välkommen att kontakta oss på: dfdsprofessionals@dfds-group.com
Rekryteringsarbetet sker löpande.
Det går ej att ansöka via mail. DFDS Group
DFDS Group har 17 000 anställda i över 20 länder och tillhandahåller frakt- och logistiktjänster i Europa. DFDS grundades 1866, har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är noterat på Nasdaq Copenhagen. I Sverige har DFDS cirka 1 000 anställda.
DFDS Professionals
DFDS Professionals är en rekryterings- och bemanningstjänst inom DFDS Group med ambitionen att vara det naturliga valet inom industri och logistikbranschen i Sverige. Vi tillhandahåller kompetenta och engagerade konsulter och bemanningslösningar samt hjälper vårt breda utbud av kunder att rekrytera rätt talang för framtiden. Vi erbjuder värde till våra kunder genom flexibla affärsmodeller, erfarna medarbetare och operativ kunskap. Sökord DFDS | Logistik | Orderplock | Lagerarbete | Transport | Jönköping| Terminal | Deltid | Terminalarbetare Ersättning
