Lagermedarbetare med start omgående
2025-08-25
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
, Ljungby
, Älmhult
, Karlshamn
, Ronneby
Om Foxway
Foxway strävar efter att göra det digitala livet enklare och bidra till positiv samhällsförändring. Deras uppdrag är att förenkla IT-tjänster, göra dem hållbara så att deras kunder kan fokusera på det de är bäst på. Som ett snabbt växande företag siktar de på att vara den ledande leverantören av hållbara IT-tjänster och elektronikåtervinning i Europa. De hanterar alla steg internt, vilket särskiljer dem på marknaden. Foxway finns här för att vägleda sina kunder genom deras digitala resa.
Om rollen
Som Lagerarbetare hos Foxway kommer du att vara en nyckelspelare i Foxways Warehouse team. Dina dagliga uppgifter inkluderar att fylla på hyllor, hantera inkommande beställningar, packa och skicka ordrar samt se till att deras lager är organiserat och effektivt. Du kommer behöva ta in och hantera mycket information och därför söker vi dig som har tidigare erfarenhet av arbete i lagermiljö eller annan typ av område med fokus på plock, pack och administration.
Om dig
Vi letar efter dig som har en positiv inställning, som är detaljorienterad och van vid en snabb arbetsmiljö. Om du trivs i teamwork och delar önskan att uppnå gemensamma mål med dina kollegor kan detta vara det perfekta för dig!
Bonuspoäng om du är intresserad av både IT och hållbarhet - Foxways vinnande kombination
Är det dig vi söker?
Mero assisterar Foxway i denna rekryteringsprocess. Rollen är inledningsvis ett konsultuppdrag på 1 månad men det finns goda möjlighet att updraget förlängs eller leder till en anställning hos Foxway. Urvalsprocessen pågår löpande, så se till att söka rollen eller höra av dig så fort som möjligt
På Foxway värdesätter de mångfald och inkludering på arbetsplatsen och erbjuder lika möjligheter för alla!
Villkor:
Plats: Växjö Arbetstid: Heltid (07:00-16:00) Startdatum: Omgående Observera: Foxway har kunder inom offentlig sektor och regioner, vilket kräver ett prickfritt belastningsregister
Missa inte chansen att bli en del av Foxway och vara med på deras spännande resa mot en mer hållbar och förenklad digital värld! Ersättning
