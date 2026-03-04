Lagermedarbetare, med administrativ inriktning
HellermannTyton är ledande på att organisera kabel och ledning med produkter och system inom områdena - skydda, fästa, märka, bunta och koppla.
Vi har en bred bas av kunder som verkar inom flera olika branscher så som fordonsindustri, elinstallatörer, energiverk, infrastruktur samt övrig tillverkande industri.
HellermannTyton AB är ett helägt dotterbolag till HellermannTyton Group med bas i London. Gruppen har en total omsättning på 14 mdkr med verksamma bolag i 40 länder och 7000 medarbetare över hela världen. Vi tillverkar våra produkter i egna fabriker och har 18 produktionsenheter i 13 länder. Från Sverige distribuerar vi våra produkter via eget lager direkt till våra slutkunder i Norden.
Vi söker nu dig som vill ingå i vårt lagerteam i Rosersberg! Teamets främsta uppdrag är att säkerställa leveranser till kunder inom fordonssegmentet. Lagerteamet, bestående av sex personer, är kontaktytan för övriga HellermannTytons avdelningar gentemot lagerverksamheten, vilken bedrivs hos vår 3pl partner. Lagerteamet ingår i sin tur i vår operativa avdelning, med totalt 20 medarbetare.Publiceringsdatum2026-03-04Arbetsuppgifter
- Administrativt arbete kopplat till vår lagerverksamhet
- Utföra transportbokningar för leveranser till fordonskunder
- Medverka till att utveckla arbetssätt och hantering på lagret
- Packa och märka gods enligt instruktioner
- Truckkörning Bakgrund
- Dokumenterad erfarenhet från administrativt arbete
- God datorvana med erfarenhet att hantera MS Office som Outlook, Word, Excel
- Truckutbildning med relevant truckkort är meriterande
- Erfarenhet av lagerarbete är meriterande
Du trivs med att ha ett omväxlande arbete med både administrativa och fysiska arbetsuppgifter. Du arbetar strukturerat, självständigt och som person är du positiv, driven, ansvarstagande. Du är flexibel med god förmåga att koordinera, samarbeta och kommunicera. Du uttrycker dig väl på svenska och engelska i tal och skrift. Arbetet sker på dagtid.
Vi erbjuder
Vi har ett välkänt, marknadsledande internationellt varumärke med gott rykte i branschen. Ett fritt och självständigt arbete med goda villkor, där vilja och resultat premieras. Vi har ett kvalitativt, konkurrenskraftigt och kundanpassat produktutbud, som gör varje produkt till en god affärsmöjlighet. Samarbetet internt karaktäriseras av stort engagemang och hög kompetens, med en kultur och värdegrund, som lett till hög trivsel. Vi värnar om vår personal.
Närmare information
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Warehouse Manager/Lagerchef Angelica Sjögren på tel. +46 72 400 86 58, eller besöka företagets hemsida www.hellermanntyton.se
I denna rekrytering kommer utdrag ur brottsregister att efterfrågas.
Din ansökan med CV och personligt brev vill vi ha oss tillhanda senast 31 mars 2026. Intervjuer kommer att ske löpande. Ersättning
