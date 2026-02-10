Lagermedarbetare inom maskintillverkning
Vi söker nu en ansvarsfull Lagermedarbetare för kunds räkning inom reservdelslager till maskintillverkning.
Vad innebär rollen
Du kommer primärt ansvara för företagets montage/verkstadens reservdelslager.
I arbetet ingår det truckkörning med motviktstruck och skjutstativ orderplock och administration. Du är även första kontaktperson för företagets godsmottagning.
I din roll kommer du ha ett samordnade och övergripande ansvar för godsmottagning, materialhantering, förse verkstaden med rätt reservdelar och utleveranser till kund fungerar enligt planering och håller önskat flöde.
Du kommer ingå i en mindre arbetsgrupp och arbeta nära och tillsammans med företagets lagerchef.
Start: Omgående
Arbetstider: Dagtid
Uppdraget planeras pågå tillsvidare och inledas som konsult med ambition till anställning hos företaget på sikt.Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs i en samordnande roll sk spindeln i nätet och känner dig hemma i lager och verkstadsmiljö där du får både arbeta både praktiskt och administrativt.
Du behöver vara social och kommunikativ samt ha lätt för att vara initiativtagande och ansvarfull.
Krav för tjänsten:
• Tidigare arbetslivserfarenhet ifrån liknande arbetsuppgifter/roll inom verkstad/industri/reservdelslager.
• God erfarenhet av truckkörning och godshantering sedan tidigare samt ha giltigt truckkort TLP 10.
• Goda datakunskaper kunskaper
• Trivs med eget ansvar samtidigt som du samarbetar väl tillsammans med andra i ditt dagliga arbete.
• Tala och skriva obehindrat i svenska språket
• B-körkort
Vi ser gärna att man har grundläggande kännedom kring fordon/entreprenadmaskiner/jordbruksmaskiner.
Viktigast är att du som person har en rätt inställning, är nyfiken och ser positivt på en varierad arbetsdag.Om företaget
Nordiska Bemanningsgruppen - där din utveckling står i centrum. Som konsult hos Nordiska Bemanningsgruppen är du anställd av oss och arbetar ute hos någon av våra noggrant utvalda samarbetspartners. Vi erbjuder dig en trygg anställning med kollektivavtal och förmåner som företagshälsovård, försäkringar, betald volontärarbete och friskvårdsbidrag - för att du ska må bra både på och utanför jobbet. Hos oss får du mer än bara ett uppdrag - du får en chans att bygga ett starkt CV, utforska olika företagskulturer och samla värdefull erfarenhet från flera branscher. Vi tror på att variation skapar utveckling, och därför erbjuder vi uppdrag som ger dig nya perspektiv och möjligheter att bredda ditt nätverk. Om du söker en arbetsgivare som ser din potential, erbjuder spännande uppdrag och stöttar din resa framåt - då är Nordiska Bemanningsgruppen rätt plats för dig. Ersättning
