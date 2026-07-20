Lagermedarbetare i Borås
Daily Connect AB / Lagerjobb / Borås Visa alla lagerjobb i Borås
2026-07-20
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Om jobbet
Vi söker dig som vill arbeta med lagerarbete hos vår kund i Borås. Du kommer att arbeta med plock, pack, sortering samt andra vanligt förekommande arbetsuppgifter på lagret. Har du truckkort är det ett stort plus, och erfarenhet av lagerarbete är meriterande.
Arbetstid: Heltid, vardagar dagtid (kvällsskift kan förekomma)
Uppdrag: 3–6 månader, med möjlighet till förlängning
Anställning: Via Daily Connect
Vi söker dig som:
• Är noggrann och ansvarstagande
• Trivs med att arbeta i team
• Har lagererfarenhet sedan tidigare
• Behärskar svenska flytande i tal och skrift
Observera: I samband med anställning kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras. Detta är en del av vår interna säkerhetsrutin och används som ett led i bedömningen av lämplighet för tjänsten. Om du redan vet att du har uppgifter i belastningsregistret som kan påverka din möjlighet att få tjänsten, ber vi dig överväga detta innan du skickar in din ansökan.
Om Daily Connect
Välkommen till Daily Connect – en bemanningspartner med stark lokal närvaro i Västra Götaland. Vi fokuserar på att matcha rätt kompetens inom logistik och lager med arbetsplatser där människor kan utvecklas och trivas. Hos oss står du som medarbetare i centrum. Vi värdesätter ett nära samarbete, tydlig kommunikation och trygga anställningsvillkor.Publiceringsdatum2026-07-20Profil
Meriterande
• TruckkortKvalifikationer
• Lagererfarenhet
• Flytande svenska Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Daily Connect AB
(org.nr 559473-1522)
Rundbäcksgatan 20 (visa karta
)
417 24 GÖTEBORG Arbetsplats
Daily Connect Jobbnummer
10007133