Lagermedarbetare i Borås

Daily Connect AB / Lagerjobb / Borås
2026-07-20


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Om jobbet
Vi söker dig som vill arbeta med lagerarbete hos vår kund i Borås. Du kommer att arbeta med plock, pack, sortering samt andra vanligt förekommande arbetsuppgifter på lagret. Har du truckkort är det ett stort plus, och erfarenhet av lagerarbete är meriterande.

Arbetstid: Heltid, vardagar dagtid (kvällsskift kan förekomma)

Uppdrag: 3–6 månader, med möjlighet till förlängning

Anställning: Via Daily Connect

Vi söker dig som:

• Är noggrann och ansvarstagande
• Trivs med att arbeta i team
• Har lagererfarenhet sedan tidigare
• Behärskar svenska flytande i tal och skrift

Observera: I samband med anställning kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras. Detta är en del av vår interna säkerhetsrutin och används som ett led i bedömningen av lämplighet för tjänsten. Om du redan vet att du har uppgifter i belastningsregistret som kan påverka din möjlighet att få tjänsten, ber vi dig överväga detta innan du skickar in din ansökan.

Om Daily Connect
Välkommen till Daily Connect – en bemanningspartner med stark lokal närvaro i Västra Götaland. Vi fokuserar på att matcha rätt kompetens inom logistik och lager med arbetsplatser där människor kan utvecklas och trivas. Hos oss står du som medarbetare i centrum. Vi värdesätter ett nära samarbete, tydlig kommunikation och trygga anställningsvillkor.

Publiceringsdatum
2026-07-20

Profil
Meriterande
• Truckkort

Kvalifikationer
• Lagererfarenhet
• Flytande svenska

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Daily Connect AB (org.nr 559473-1522)
Rundbäcksgatan 20 (visa karta)
417 24  GÖTEBORG

Arbetsplats
Daily Connect

Jobbnummer
10007133

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