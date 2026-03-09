Lagermedarbetare Batterilagret Kungälv
2026-03-09
Svenska Batterilagret AB söker lagermedarbetare till vårt lager i Kungälv.
Svenska Batterilagret AB säljer och marknadsför batterier, laddare och tillbehör, från klocka till truck. Vi arbetar med kända varumärken så som Varta, Energizer, Bosch, Panasonic, CTEK, Victron och Deka mm. Vi har 28 egna butiker/lagerställen i Sverige. Vårt huvudlager ligger i Kungälv.
Vi söker nu efter en lagermedarbetare till vårt lager i Kungälv.
Vårt lagerteam har hand om materialhantering, leveranser, bokningar och transporter. Arbetet kräver att du har ordningssinne, är noggrann, kommunikativ och trivs i en miljö som främjar personligt engagemang. Varor plockas manuellt och med truck. Arbetet är fysiskt så det är viktigt att man tänker ergonomiskt.
För att kunna arbeta i vårt system är det viktigt att kunna läsa och skriva Svenska obehindrat. Krav på körkort (B). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
E-post: tomas.hallberg@batterilagret.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lager". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Batterilagret AB
(org.nr 556547-8012), http://www.batterilagret.se
442 40 KUNGÄLV Körkort
