Lagermedarbetare
Derome Aktiebolag / Lagerjobb / Mölndal Visa alla lagerjobb i Mölndal
2026-07-07
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Derome Aktiebolag i Mölndal
, Göteborg
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, Orust
eller i hela Sverige
På Derome är vi stolta över att vara ett tryggt, familjeägt företag där gemenskap och omtanke genomsyrar vår kultur. Här får du möjlighet att växa både professionellt och personligt, alltid med stöd från engagerade ledare och kollegor. Hos oss förenas en stark gemenskap med en inkluderande arbetsmiljö där vi värdesätter långsiktighet, enkelhet och ansvarstagande. Nu söker vi medarbetare som delar våra värderingar och vill vara med och driva vår utveckling framåt.
Derome Bygg & Industri
Tycker du att logistiska flöden är intressant, arbetar mer än gärna i team och har erfarenhet av truckkörning? Då kan du vara vår nästa kollega!
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Orderplockning av bygg- och järnvaror
Ha koll på varuleveranser
Godsmottagning
Sortering av lagerhållna produkter
Inventering
Säkerställa en god arbetsmiljö genom att ta hänsyn till varandra samt se till att det är rent och snyggt på lagret
Vi söker dig som har
Truckkort med behörigheter A2 och B3
Tidigare arbetslivserfarenhet inom lager/logistik anses meriterande
För att trivas och lyckas i rollen söker vi dig som är självgående, initiativrik och ser vad som behöver göras! Arbetet ställer krav på att du har ett arbetssätt med serviceinriktad inställning och trivs med att arbeta noggrant och strukturerat med fokus på säkerhet. Arbetstiden är förlagd på 2-skift.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi arbetar för ökad mångfald och en jämn könsfördelning och ser gärna en spridning i ålder och etnisk/kulturell bakgrund hos våra medarbetare.
För att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö på Derome genomför vi alltid referenstagning, alkohol- och drogtest samt bakgrundskontroll vid nyanställning.
Vi rekryterar löpande, så om detta låter som rätt möjlighet för dig – vänta inte, skicka in din ansökan redan idag!
Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag.Publiceringsdatum2026-07-07Om företaget
Derome är mer än bara virke och skruv. Vi förenklar vardagen för våra yrkeskunder och i våra bygg- och industrivaruanläggningar samt på våra maskinuthyrningsdepåer i västra och södra Sverige jobbar vi nära våra kunder.
Hos oss ingår du i ett team som brinner för att utmana – tillsammans hittar vi de bästa lösningarna för yrkesproffs.
Läs mer på derome.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Derome Aktiebolag
(org.nr 556120-4487), https://www.derome.se/privat/karriar/lediga-jobb
Heliumgatan 6 (visa karta
)
431 53 MÖLNDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mölndal Kontakt
Driftchef
Jens Baitson jens.baitson@derome.se 031-7929222 Jobbnummer
9995281