Lagermedarbetare
Posti Logistics Staffing AB / Lagerjobb / Täby Visa alla lagerjobb i Täby
2026-06-17
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en lagerarbetare till vår kund i Täby, ett ledande bolag inom högteknologisk produktionsutrustning. Här blir du en viktig del av logistikkedjan och arbetar med produkter som kräver stor noggrannhet och ansvarstagande.
I rollen ansvarar du för att säkerställa ett effektivt och kvalitativt lagerflöde, där precision och ordning är avgörande. 📦
Du kommer bland annat att:
• Hantera in- och utgående varor
• Arbeta med lagerhållning och lagerstruktur
• Plocka och packa material och komponenter
• Utföra allmän lagerhantering och inventering
• Köra truck (A1–A4, B1–B3)Profil
👤 Vi söker dig som:
• Har gymnasieutbildning
• Har truckkort A1–A4 och B1–B3
• Har erfarenhet av lagerarbete
• Har god förståelse för vikten av noggrannhet, särskilt vid hantering av produkter med högt värde
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💡 Personliga egenskaper
För att trivas i rollen tror vi att du:
• Är mycket noggrann och kvalitetsmedveten
• Är en lagspelare som bidrar till ett positivt arbetsklimat
• Har ett strukturerat och ansvarsfullt arbetssätt
• Är effektiv och lösningsorienterad
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📍 Övrigt
• Heltid
• Start omgående eller enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobb/5098/annons
Strandbergsgatan 55 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Posti Staffing AB Kontakt
Jerry Stribrant jerry.stribrant@posti.com Jobbnummer
9967160