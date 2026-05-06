Lagermedarbetare
Till Unisport Sverige i Hjärnarp söker vi en
• med fokus på projektsändningar
Mer än attraktiva idrottsanläggningar. Mer än utrusning och lösningar för idrott och lek. Vi tror på rörelsens magi, på att inspirera människor och hjälpa dem att hitta glädjen i sina aktiviteter.
Beskrivning av rollen
Som lagermedarbetare hos oss kommer du att ha en viktig roll i vårt logistikflöde. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är orderplock, packning, truckkörning och planering. Du säkerställer att leveranser sker effektivt, korrekt och i rätt tid, samtidigt som du har löpande kontakt med både interna och externa parter. Du kommer jobba tillsammans med kollegor som är drivna och motiverade och där kvalitet i det som utförs, har högsta prioritet.
Tjänsten vi söker är placerad på vårt lager i Hjärnarp.
Tjänsten är en tillsvidareanställning.Publiceringsdatum2026-05-06Bakgrund
Vi söker dig med intresse av lager, är snabblärd och har en ambition att utvecklas i din roll - har du tidigare erfarenhet av lagerarbete kopplat till projekt är det ett plus. Du är noggrann, strukturerad och har god förmåga att arbeta både självständigt och i team. Kunskap i lagersystem och administrativ hantering är meriterande, liksom god fysik och förmåga att arbeta i en snabbrörlig och dynamisk miljö.
Du har truckkort och talar/skriver svenska obehindrat.
Vi ser gärna att du har en bakgrund inom idrottsvärlden.
Välkommen med din ansökan senast den 24 maj, vi tillämpar löpande urval.
Om du har frågor kring tjänsten, är du välkommen att kontakta Peter Lundgren, Lagerchef. Du når Peter på peter.lundgren@unisport.com
Om Unisport
Unisport är marknadsledande inom idrottsanläggningar och aktivitetsytor i de nordiska länderna. Företaget har ca 160 anställda med en omsättning på 60 miljoner euro. Huvudkontoret ligger i Hjärnarp. Företagen som är verksamma i Sverige, Finland, Norge och Danmark kompletterar varandra produktmässigt och geografiskt.
I Sverige har vi verksamheter i Hjärnarp, Landskrona, Stockholm och Göteborg.
Målet är att nå en betydande försäljningstillväxt och att bli en ledande nordeuropeisk helhetsleverantör, vars koncept ger de bästa förutsättningarna för idrottare och åskådare.
Live to move. Move to live.
Vi tror på rörelsens magi, att inspirera och hjälpa människor att hitta glädjen i sina aktiviteter!
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unisport Sverige AB
