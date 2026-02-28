Lagermedarbetare
Beredskapslyftet Ideell Fören / Lagerjobb / Lidingö Visa alla lagerjobb i Lidingö
2026-02-28
, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Beredskapslyftet Ideell Fören i Lidingö
, Solna
, Stockholm
, Täby
, Huddinge
eller i hela Sverige
Denna tjänst är en del av den kommande Rekryteringsmässa som äger rum den 19 mars. Om din profil matchar kraven kan du bli inbjuden till en intervju på Rekryteringsmässa den 19 mars. Observera att endast inbjudna kandidater har möjlighet att delta i evenemanget.
Connecting Jobs, som drivs av den ideella organisationen Beredskapslyftet, hjälper nyanlända att ta sina första steg in på den svenska arbetsmarknaden samtidigt som företag får tillgång till ny talang.
Libera är ett etablerat rekryterings- och bemanningsföretag specialiserat inom logistik och produktion. Vi matchar rätt kompetens med rätt arbetsplats och erbjuder både konsultlösningar och direktrekrytering - från operativa roller inom lager och produktion.
Plats:
Lidingö (100% på plats)
Vi söker:
Lagermedarbetare
Startdatum:
FlexibeltPubliceringsdatum2026-02-28Dina arbetsuppgifter
• Anställd konsult via Libera till en kund på Lidingö som arbetar med produktion och lagerhantering av läkemedel
• Arbeta på olika avdelningar i lagret med plock, sortering, paketering och returhantering av läkemedel
Arbetstider:
• Kontorstid (mån-fre, dagtid)
• Antingen 07:00-15:45 eller 08:00-16:45Kvalifikationer
• Medelnivå i svenska (kan delta i enklare samtal och svara på vanliga frågor)
• God förståelse i svenska, både i tal och skrift
• God fysik
• Ingen engelska krävs
Meriterande:
• Truckkort A1-A4
• Tidigare erfarenhet inom lager eller produktion
• Stöd från Arbetsförmedlingen (inte ett krav men meriterande)Profil
• Du gillar att arbeta praktiskt och har lätt för att följa skriftliga instruktioner
• Du är bra på att arbeta under eget ansvar och arbetar noggrant och säkert
• Du är kvalitetsmedveten och följer rutiner
Vad arbetsgivaren erbjuder:
• Heltid (100%)
• Visstidsanställning
• Tjänsten omfattas av kollektivavtal
• Antal tjänster: 10
Viktigt:
Denna tjänst är en del av ett AMIF-finansierat projekt som syftar till att stödja integrationen av nyanlända personer från länder utanför EU/EES på den svenska arbetsmarknaden. Sökande som uppfyller dessa kriterier uppmuntras att ansöka. Ersättning
Månadslön - Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Beredskapslyftet Ideell Fören
, https://connectingjobs.se/ Arbetsplats
Beredskapslyftet Jobbnummer
9769459