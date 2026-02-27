Lagermedarbetare
2026-02-27
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
Brinner du för att ge service i världsklass? Gillar du att göra kundens dag lite bättre och bidra till ett välfungerande lager där struktur och laganda står i centrum? Då kan du vara Svenska hem i Lidköpings nästa Lagermedarbetare
Svenska hem tror på att kombinera vår expertis med din personliga stil för att skapa ett hem som speglar dig. Därför möter du i våra butiker vår kunniga personal som har ett genuint intresse för design och hjälper dig att hitta möbler som passar både klassiska uttryck och rådande trender.Publiceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
I rollen som lagermedarbetaren arbetar du varierat mellan lager och distribution. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
Utkörning av möbler och inredning med lätt lastbil (B-körkort)
Visst butiksarbete förekommer
Lastning och lossning
Lagerhantering och plock
Montering kan förekomma
Tunga lyft förekommer dagligen
Arbetet är fysiskt och kräver god samarbetsförmåga samt att du är noggrann, punktlig och serviceinriktad mot kund.Kvalifikationer
B-körkort (manuell växellåda)
Svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av distribution eller möbelhantering
Vana av kundkontakt
Tillsvidareanställning på deltid 50 %, inleds med provanställning i 6 månader. Anställningen är hos Svenska hem.
Arbetstider inkluderar kvällar och helger. Arbetet kommer ske på antingen dag eller kvällstid, eller båda, så därav viktigt att du kan arbeta både.
Tillträde enligt överenskommelse.
Urval sker löpande. En bakgrundskontroll genomförs i slutet av rekryteringsprocessen för den kandidat som går vidare till slutskedet.
Intervjuer bokas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut. Vänta därför inte med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
E-post: johan@dinpersonalavdelning.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Din Personalavdelning i Väst AB
(org.nr 556980-7877)
Sockerbruksgatan 3 D (visa karta
)
531 40 LIDKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svenska hem Kontakt
HR-konsult
Johan Norrbin johan@dinpersonalavdelning.se 0722134161 Jobbnummer
