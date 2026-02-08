Lagermedarbetare
2026-02-08
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
, Enköping
, Örebro
, Uppsala
, Karlstad
Glassbolaget arbetar med försäljning och distribution av marknadsledande varumärken så som GB Glace, Ben & Jerry's, Red Bull, Coca Cola, Sibylla m. fl.
Vi söker nu lagermedarbetare inför vår högsäsong.
Som lagermedarbetare hos oss arbetar du med det dagliga arbetet på vårt frys- samt torrlager. Mottagning och hantering av in- och utleveranser samt plock av ordrar och mycket annat.
Vi söker dig som är självgående, stresstålig och har ett sinne för ordning och reda.
B-körkort är krav och truckkort är meriterande!
Tidsbegränsad anställning enligt överenskommelse.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: per-anders.atting@varsego.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säsong 2026".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556287-8198)
Planerargatan 10
)
781 70 BORLÄNGE
För detta jobb krävs körkort.
D&S AB, Glassbolaget
Platschef
Per-Anders Åtting per-anders.atting@varsego.se Jobbnummer
9729673