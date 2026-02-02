Lagermedarbetare
Flodin Rekrytering & Bemanning AB / Lagerjobb / Vaggeryd Visa alla lagerjobb i Vaggeryd
2026-02-02
, Gnosjö
, Aneby
, Jönköping
, Sävsjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Flodin Rekrytering & Bemanning AB i Vaggeryd
, Gnosjö
, Jönköping
, Sävsjö
, Värnamo
eller i hela Sverige
Flodin söker nu en engagerad och erfaren lagermedarbetare till kund i Skillingaryd. Som lagermedarbetare kommer du att spela en viktig roll i att säkerställa effektiva materialflöden och hög kvalitet i leveranser. Vi värdesätter professionalism och samarbete, och vi söker en kandidat som delar dessa värderingar. Om du är en serviceinriktad person med en stark arbetsmoral och en passion för logistik, kan detta vara den rätta möjligheten för dig.
Som lagermedarbetare kommer du att ansvarar för att hantera och transportera material effektivt. Rollen kräver att du har en mycket god truckvana och en god förståelse för materialflöden. Det är viktigt att du är serviceinriktad och kan kommunicera fritt med kollegor på alla nivåer inom företaget. Arbetet är varierande och involverar både truckkörning och manuella packoperationer, vilket gör att alla på lagret ska kunna utföra liknande uppgifter i största möjliga mån. Du kommer att arbeta i ett team där samarbete och kommunikation är avgörande för framgång.Publiceringsdatum2026-02-02Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som truckförare krävs följande kvalifikationer:
• Mycket god truckvana
• God förståelse för materialflöden
• Serviceinriktad inställning
• Svenska i tal och skrift
• Väl utvecklad samarbetsförmåga
Meriterande kvalifikationer inkluderar:
• God vana i Monitor
• Erfarenhet av att leverera till fordonsbranschenDina arbetsuppgifter
I din roll som truckförare kommer du att utföra en rad olika arbetsuppgifter:
• Truckkörning för att transportera material inom lagret
• Manuella packoperationer för att förbereda leveranser
• In- och utleveranser av produkter, både fysiskt och i systemet
• Arbete i team för att säkerställa en smidig och effektiv arbetsprocess
Vi ser god närvaro som en självklarhet, då detta är avgörande för att upprätthålla effektiviteten och kvaliteten i vårt arbete.
Om dig
Vi tror att du som söker är en person som drivs av att utföra ett bra arbete med hög kvalité. Du är flexibel och hjälpsam, och har en yrkesstolthet som gör att du alltid strävar efter att bli bättre på det du gör. Hos oss kommer du att vara en del av ett team som arbetar hårt för att nå gemensamma mål.
Upptäck möjligheterna och utveckla din karriär hos oss! Vi ser fram emot att höra från dig.
Om Flodin
Som konsult hos oss på Flodin AB arbetar du ute hos vår kund men du är anställd hos oss. Du erbjuds samma förutsättningar och möjligheter som kundens egna anställda och följer bemanningsavtalet. Vi på Flodin AB strävar efter att erbjuda dig karriärmöjligheter som är stimulerande och för dig framåt i arbetslivet. Vid ett välutfört arbete finns goda förutsättningar till fast anställning hos Flodin eller hos vår kund.
Flodin Rekrytering & Bemanning är ett erfaret rekryterings- och bemanningsföretag. Vi jobbar lokalt för att nå den bästa matchningen när företag har ett rekryteringsbehov. Vår flexibilitet och framåtanda leder oss starkt mot vårt mål, som är att bli det självklara valet för företag som behöver personalförstärkning - och för dig som vill gå vidare i din karriär. Läs mer på www.flodinab.se
För mer information om denna tjänst kontakta Simon Ekman på mail: simon@flodinab.se
Vi arbetar löpande med urvalsprocessen, så vänta inte med att ansöka då tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökan via mail.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flodin Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559022-7848) Arbetsplats
Flodin Rekrytering & Bemanning Jobbnummer
9716762