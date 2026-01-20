Lagermedarbetare
2026-01-20
Connecting Jobs, som drivs av den ideella organisationen Beredskapslyftet, hjälper nyanlända att ta sina första steg in på den svenska arbetsmarknaden - samtidigt som företag får tillgång till ny talang.
Insitepart AB är en modern drift- och kompetenspartner inom logistik, med fokus på lager- och terminaldrift samt tillhörande stödtjänster.
Plats:
Örebro
Tjänst:
Lagermedarbetare
Start:
Mitten av februariPubliceringsdatum2026-01-20Om tjänsten
Som lagermedarbetare hos Insitepart kommer du främst arbeta med containerlossning. Du tar emot containrar som anländer till lagret och lossar kartonger och pallar. Arbetet är fysiskt krävande, innebär tunga lyft och sker i högt tempo med mycket rörelse.Dina arbetsuppgifter
• Containerlossning och hantering av inkommande gods
• Tömning av containrar på kartonger och pallar
• Arbete med ett högt tempo och tydligt fokus på säkerhet och effektivitetKvalifikationer
• Svenska på medelnivå (kan delta i vardagliga samtal, ställa och besvara vanliga frågor)
• Grundläggande förståelse av engelska (kan följa enkla instruktioner)
• God fysisk förmåga (tunga lyft förekommer och arbetet är fysiskt ansträngande)
• Erfarenhet av lager-/terminalarbete är meriterande men inget krav
Meriterande:
• Om du har rätt till nystartsjobb via Arbetsförmedlingen är det ett plus och kan stärka din ansökan - men det är inget krav.Profil
• Du är ansvarstagande, pålitlig och har god arbetsmoral
• Du trivs med fysiskt arbete och ett högt arbetstempo
• Du är flexibel och har lätt för att samarbeta
Arbetsgivaren erbjuder:
• Heltid (100%)
• Visstidsanställning
• Friskvårdsbidrag
• Arbetskläder/uniform
• Sjukförsäkring
Viktigt:
Denna tjänst ingår i ett projekt som medfinansieras av Europeiska unionen genom Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Projektet syftar till att stödja nyanlända tredjelandsmedborgare i att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Kandidater som tillhör målgruppen uppmuntras att söka. Ersättning
Månadslön - Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Beredskapslyftet Ideell Fören
, https://connectingjobs.se/ Arbetsplats
Beredskapslyftet Jobbnummer
9695573