Lagermedarbetare
Azizi, Masih / Lagerjobb / Helsingborg Visa alla lagerjobb i Helsingborg
2026-01-06
Är du en person som trivs i ett högt tempo och gillar ordning och struktur? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig. I rollen som lagermedarbetare arbetar du med plock, pack, in- och utleveranser samt att säkerställa att lagret fungerar smidigt i vardagen.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Plock och pack av varor
Truckkörning (om behörighet finns)
In- och utleveranser
Inventering och kvalitetssäkring
Bidra till en trygg och effektiv arbetsmiljö
Vi söker dig som:
Trivs i fysiskt arbete
Är ansvarsfull och noggrann
Kan arbeta självständigt och i team
Har god arbetsmoral och viljan att lära dig nya uppgifter
Skicka ansökan till: jobify.rekrytering@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
E-post: jobify.rekrytering@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Azizi, Masih Arbetsplats
Jobify Jobbnummer
9670025