Lagermedarbetare

Azizi, Masih / Lagerjobb / Helsingborg
2026-01-06


Är du en person som trivs i ett högt tempo och gillar ordning och struktur? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig. I rollen som lagermedarbetare arbetar du med plock, pack, in- och utleveranser samt att säkerställa att lagret fungerar smidigt i vardagen.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Plock och pack av varor
Truckkörning (om behörighet finns)
In- och utleveranser
Inventering och kvalitetssäkring
Bidra till en trygg och effektiv arbetsmiljö

Vi söker dig som:
Trivs i fysiskt arbete
Är ansvarsfull och noggrann
Kan arbeta självständigt och i team
Har god arbetsmoral och viljan att lära dig nya uppgifter

Skicka ansökan till:
jobify.rekrytering@gmail.com

Sista dag att ansöka är 2026-02-04
E-post: jobify.rekrytering@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Azizi, Masih

Arbetsplats
Jobify

Jobbnummer
9670025

