Lagermedarbetare

Eterni Sweden AB / Lagerjobb / Göteborg
2025-08-21


Lagerarbetare med uppstart omgående



Publiceringsdatum
2025-08-21

Arbetsuppgifter
Vi söker nu en noggrann och engagerad lagerarbetare till vår kund! Trivs du i en roll med varierande arbetsuppgifter inom logistik och vill arbeta i en dynamisk miljö med högt tempo? Då kan detta vara rätt tjänst för dig.

Som lagerarbetare hos oss kommer du att ha ett brett och omväxlande arbete som bland annat innebär:

Boka transporter och upprätta fraktdokument, inklusive emballagedokument

Utföra ankomstkontroller av material

Lastning och lossning

Orderplock och packning

Inventering

Internlogistik

PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som:

Truckkort med erfarenhet av arbete i höglager

God datorvana och erfarenhet av inrapportering i affärssystem, gärna SAP Business One

Förmåga att arbeta strukturerat, noggrant och effektivt

Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom lager och logistik.

Hos vår kund blir du en del av ett engagerat team med god gemenskap. Det erbjuds en arbetsplats med varierande arbetsuppgifter och möjlighet till utveckling i en stabil och växande organisation.

OM TJÄNSTEN
Tjänsten som lagermedarbetare är ett konsultuppdrag. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund.

ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se. Vänta inte med att skicka in din ansökan!

VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-04
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eterni Sweden AB (org.nr 556863-7283)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Amanda Olsson
amanda.olsson@eterni.se

Jobbnummer
9469227

